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機捷A22老街溪站 7/1起開放TPASS定期票、社福卡通行

桃園機場捷運A22老街溪站經整合閘門系統後，預計7月1日起開放TPASS定期票及雙北社福卡通行，屆時持TPASS定期票、桃北北社福卡及桃園市民卡旅客，可在全線22個車站閘門暢行無阻。 （桃捷公司提供）

桃園機場捷運A22老街溪站經整合閘門系統後，預計7月1日起開放TPASS定期票及雙北社福卡通行，屆時持TPASS定期票、桃北北社福卡及桃園市民卡旅客，可在全線22個車站閘門暢行無阻。 （桃捷公司提供）

2024/06/26 16:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕TPASS行政院通勤月票去年上路，桃園市區公車、捷運、公共自行車，去年7月到12月整體運量較去年同期成長36%，成長率六都最高，其中機場捷運成長達86.7%，桃捷公司表示，A22老街溪站去年7月底通車，經整合閘門系統後，預計7月1日起開放TPASS（基北北桃/桃竹竹苗/桃竹竹）定期票及雙北社福卡通行，屆時持TPASS定期票、桃北北社福卡及桃園市民卡旅客，可在全線22個車站閘門暢行無阻。

桃市府交通局及桃捷公司今（26）日在市政會議專題報告「桃園公共運輸定期票-TPASS推行成果」，交通局表示，TPASS實施後，桃園市區公車、捷運、公共自行車運量成長率36%為六都最高，其中，機場捷運去年7月至12月均運量達314.4萬人次，相較前年同期成長達86.7%，顯示桃園交通運輸需求量相當大，目前基北北桃定期票平均月銷售約50萬張、桃竹竹定期票平均月銷售約6000張、桃竹竹苗定期票平均月銷售約400張。

交通局表示，根據基北北桃定期票使用情形及滿意度調查結果，桃園市私人機動運具移轉比例達11.93%，為基北北桃中移轉比例最高，也達到減碳效益，另依據交通事故現況分析，隨著大眾運輸使用率增加，桃園市每10萬機動車輛的事故率下降4.6%、死亡率下降6.5%。

桃捷公司表示，TPASS上線後機捷整體運量呈現成長趨勢，結合定期票、疫後復甦、行銷推廣等因素，平均日運量較上線前成長2萬1526人次，漲幅為26%，將持續優化TPASS服務，A22老街溪站在閘門系統整合後，預計7月1日起開放TPASS定期票及雙北社福卡通行。

市長張善政表示，TPASS使用率增長帶動公共運輸運量，市府運用相關數據分析推廣績效，請交通局及桃捷公司進一步分析通勤尖峰期間、乘客候車時間等數據，研擬精進服務措施，逐步提升桃市公共運輸服務品質。

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