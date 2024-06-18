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等到了！彰化田中設置MOOVO 自行車租借站全曝光

田中鎮成為彰化縣第6個設立MOOVO公共自行車鄉鎮。（記者陳冠備攝）

田中鎮成為彰化縣第6個設立MOOVO公共自行車鄉鎮。（記者陳冠備攝）

2024/06/18 18:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮遲遲沒有公共自行車的設置，彰化縣政府去年8月開始規劃公共自行車MOOVO租賃站，包括彰化高鐵站、台鐵田中火車站等8個地點，今日舉行啟用儀式。田中鎮民歡呼「終於等到了」，直說對通勤族及遊客都很方便，對當地觀光發展也有很大助益。

為落實節能減碳政策，打造無縫、多元公共運輸環境，彰化縣政府先後於彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮等5鄉鎮設立公共自行車租賃服務，今年再拓展田中鎮，並於高鐵彰化站、田中火車站、田中鎮公所、三潭國小、新民國小、田中派出所、田中高中、田中鎮農會等8地設點，共投入150輛智慧單車服務。

彰化縣政府今日於田中鎮公所舉行啟用儀式，彰化縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬等人與會。王惠美表示，田中鎮有台鐵及高鐵，是南彰化重要的交通樞紐，也是彰化許多觀光景點的起點，如果有公共自行車的設置，對觀光旅遊延伸相當重要，不過以往公共自行車基樁設置費用很高，直到無樁式MOOVO公共自行車引進後，設點方式不再限制，讓使用者租借更方便。

王惠美表示，目前全縣公共自行車租借站站數有96站，自行車數約1950輛，今年目標預計在台鐵沿線各車站，均布建公共自行車租借站，讓民眾上課、上班和觀光時都能使用，她也說，只要是持TPASS通勤月票租借者，前30分鐘通通免費騎乘，還可享1.5萬元乘車金抽獎優惠，歡迎民眾多加利用。

蕭姓鎮民表示，田中鎮有許多美食跟打卡祕境，但是點跟點之間都有不小距離，有了公共自行車，遊客出車站後就可以立刻無縫接軌轉乘到目的地，沿途還能欣賞田野風光等景色，觀光推動就能大大提升。

彰化縣田中鎮公共自行車MOOVO租賃站正式啟用，縣長王惠美（前排左3）率眾領騎。（記者陳冠備攝）

彰化縣田中鎮公共自行車MOOVO租賃站正式啟用，縣長王惠美（前排左3）率眾領騎。（記者陳冠備攝）

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