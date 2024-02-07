為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

雲林MOOVO斗六、虎尾增設站點 前30分鐘免費

雲林縣政府宣布於斗六擴展17站、虎尾24站MOOVO公共自行車租賃站，450輛智慧自行車加入營運，供民眾使用。（記者林旻臻攝）

雲林縣政府宣布於斗六擴展17站、虎尾24站MOOVO公共自行車租賃站，450輛智慧自行車加入營運，供民眾使用。（記者林旻臻攝）

2024/02/07 17:08

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣政府去年8月起在斗六市試辦MOOVO公共自行車，廣受民眾好評，今日宣布再於斗六擴展17站、虎尾24站租賃站，提供450輛智慧自行車加入營運，合計共61站、550台車提供民眾騎乘，並預計在今年6月完成全縣120個站點的增設。

縣長張麗善說，在雲林騎乘智慧自行車，可享租借騎乘補貼前30分鐘10元，享前30分鐘免費使用、電動輔助自行車前30分鐘僅需自付10元；若持雲林縣公共運輸定期票TPASS（每30天199元）騎乘，不限次數、不限里程，可享全車種前30分鐘免費使用，划算又便利。

交通工務局長汪令堯指出，雲林縣公共自行車租賃系統自去年8月3日於斗六市啟用，設置20個借還車站點、100輛電動輔助自行車，民眾反應熱烈，車輛週轉率截至去年12月止已自2.4次（日/車）提升至3.5次（日/車），斗六火車站前站每月租借次數甚至突破3700次以上，縣府預計在今年6月完成全縣120個站點的增設，主要以火車站、高鐵站、停車場等交通節點，體育場館、公園、文化中心等休閒及觀光遊憩場域，住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等為評估設置站點。

交通工務局補充，縣府依據民眾的使用心得回饋進行改良，今年引進的電動輔助車電池容量加大40%，滿電騎乘里程提升至70公里，並升級讀卡機LED顯示燈號、加大車籃大小增加裝載容量，駐車車駐由側柱改為中柱，保留採用智慧電子樁無柱車樁及電子圍籬區域還車系統，並提供多元支付方式，讓民眾更方便借還車。

雲林縣今年引進的MOOV電動輔助車電池容量加大40%，滿電騎乘里程提升至70公里。（記者林旻臻攝）

雲林縣今年引進的MOOV電動輔助車電池容量加大40%，滿電騎乘里程提升至70公里。（記者林旻臻攝）

雲林MOOVO公共自行車租賃站點、費率。（雲林縣政府提供）

雲林MOOVO公共自行車租賃站點、費率。（雲林縣政府提供）

雲林MOOVO公共自行車租賃站點、費率。（雲林縣政府提供）

雲林MOOVO公共自行車租賃站點、費率。（雲林縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
員林補貼騎MOOVO 前30分鐘只要1元
2023/12/16 05:30

員林補貼騎MOOVO 前30分鐘只要1元
彰化MOOVO續約5年 新單車全添置電輔車
2023/12/15 05:30

彰化MOOVO續約5年 新單車全添置電輔車

開業老闆有福了！最高補助50萬
全台用MOOVO最久城市2年了 借電輔車比一般多50％
2023/09/13 12:54

全台用MOOVO最久城市2年了 借電輔車比一般多50％

迎接長假 酷澎獻上神物滿足寒假必需品
生活今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播