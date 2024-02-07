雲林MOOVO斗六、虎尾增設站點 前30分鐘免費

雲林縣政府宣布於斗六擴展17站、虎尾24站MOOVO公共自行車租賃站，450輛智慧自行車加入營運，供民眾使用。（記者林旻臻攝）

2024/02/07 17:08

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣政府去年8月起在斗六市試辦MOOVO公共自行車，廣受民眾好評，今日宣布再於斗六擴展17站、虎尾24站租賃站，提供450輛智慧自行車加入營運，合計共61站、550台車提供民眾騎乘，並預計在今年6月完成全縣120個站點的增設。

縣長張麗善說，在雲林騎乘智慧自行車，可享租借騎乘補貼前30分鐘10元，享前30分鐘免費使用、電動輔助自行車前30分鐘僅需自付10元；若持雲林縣公共運輸定期票TPASS（每30天199元）騎乘，不限次數、不限里程，可享全車種前30分鐘免費使用，划算又便利。

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交通工務局長汪令堯指出，雲林縣公共自行車租賃系統自去年8月3日於斗六市啟用，設置20個借還車站點、100輛電動輔助自行車，民眾反應熱烈，車輛週轉率截至去年12月止已自2.4次（日/車）提升至3.5次（日/車），斗六火車站前站每月租借次數甚至突破3700次以上，縣府預計在今年6月完成全縣120個站點的增設，主要以火車站、高鐵站、停車場等交通節點，體育場館、公園、文化中心等休閒及觀光遊憩場域，住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等為評估設置站點。

交通工務局補充，縣府依據民眾的使用心得回饋進行改良，今年引進的電動輔助車電池容量加大40%，滿電騎乘里程提升至70公里，並升級讀卡機LED顯示燈號、加大車籃大小增加裝載容量，駐車車駐由側柱改為中柱，保留採用智慧電子樁無柱車樁及電子圍籬區域還車系統，並提供多元支付方式，讓民眾更方便借還車。

雲林縣今年引進的MOOV電動輔助車電池容量加大40%，滿電騎乘里程提升至70公里。（記者林旻臻攝）

雲林MOOVO公共自行車租賃站點、費率。（雲林縣政府提供）

雲林MOOVO公共自行車租賃站點、費率。（雲林縣政府提供）

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