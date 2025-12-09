為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    AI救命！少年險遭誤診癱瘓 ChatGPT 1秒揪出「罕見致命疾病」

    2025/12/09 20:13 即時新聞／綜合報導
    英國17歲大學生靠AI查出罹患「格林-巴利症候群」罕見疾病。（路透）

    英國17歲大學生靠AI查出罹患「格林-巴利症候群」罕見疾病。（路透）

    英國17歲大學生因持續虛弱、感冒難癒就醫，卻遭家庭醫師（GP）誤診為雷諾氏症（Raynaud’s syndrome），僅被建議保暖。然而，這名學生直覺病況不單純，將症狀輸入AI聊天機器人尋求協助，不料AI竟給出「格林-巴利症候群」（Guillain-Barre syndrome, GBS）的驚人診斷。而醫師也證實AI判斷無誤，立刻展開緊急血漿置換治療，讓他驚呼「被AI救回一條命」。

    《太陽報》報導，17歲的伊爾斯（Kahlan Eales）因腳部發藍、全身無力且難以從感冒中復原，前往當地診所求醫。家庭醫師僅診斷為雷諾氏症（一種血液循環障礙），並建議他多穿手套保暖。

    這名法律與犯罪學系學生伊爾斯深覺不對勁，於是在從女友家搭公車回家的路上，將自己不斷惡化的症狀，包括虛弱和難以移動等，輸入常用的ChatGPT進行描述。AI回覆的診斷結果是：格林-巴利症候群（GBS），一種會導致身體免疫系統攻擊周邊神經的罕見疾病。

    伊爾斯與母親隨即前往急診室（A&E）。經醫師檢查後，證實AI的診斷完全正確，立即將他轉送至布里斯托皇家醫院進行緊急血漿置換術。

    伊爾斯回憶：「我經常使用ChatGPT來做作業和回答日常問題。當時我的症狀惡化，我就把這些症狀丟給AI跑一遍，它給出了GBS的診斷。當醫院告訴我：『你是對的』時，我簡直不敢相信。」

    他表示，格林-巴利症候群會逐漸向上癱瘓，「這疾病可能導致我停止呼吸。」伊爾斯直言，他必須仰賴AI來獲得正確診斷，這點「太瘋狂了」，雖然不會影響他對英國國家醫療服務體系（NHS）的信任，但對當地的家庭醫師系統則感到失望。目前伊爾斯已轉院並預計幾天內可以出院。

