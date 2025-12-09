實測數據曝光! 公館圓環拆除通勤多25分鐘 她嘆：回不去了

網友發文分享，從師大分部站搭公車到公館站下車，通勤時間長達50分鐘，過去卻僅需25分鐘，示意圖。（資料照）

台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用地下道後，引發通勤族抱怨。網友發文分享通勤紀錄，從師大分部站搭公車到公館站下車，通勤時間長達50分鐘，而同樣的路線，過去卻僅需25分鐘。讓她感嘆「回不去了」。

網友在Threads發文記錄，今天早上7點39分上車，直到8點29分才抵達目的地，整個通勤時間長達50分鐘，途中共經過17個站牌。她強調，在公車地下道填平前，從師大分部至公館的通勤時間約為25分鐘，如今通勤時間翻倍，直言「永遠回不去有地下公車專用道的25分鐘通勤時間」。

請繼續往下閱讀...

為了具體呈現交通阻塞的程度，原PO提供詳細數據，公車從「師大分部站」行駛至「公館站」，通過時間3分10秒（190秒）。此外，行車途中在123巷口處就等了90秒的紅燈。她特別指出，公館地下道填平工程的第88天，平面公車專用道也已啟用第73天，但尖峰時段的交通狀況仍未見改善。

面對羅斯福路塞車成為常態，原PO感嘆，「現在羅斯福路塞車已經不是新聞，因為台灣人就是這麼健忘，痛過之後就以為這樣痛才是正常」。即使如此，她表示會持續記錄，希望讓這段「回不去的公車地下道」與圓環議題，能持續被社會大眾記得。

貼文曝光後，引起網友討論，「昨天30分鐘內，今天變成50分鐘。落差太大了，誇張。如果雨再大一點，我看超過一小時都屬正常。蔣不聽」、「17站50分鐘真的是令人火都上來了」、「通勤時間拉長，應該會有更多人選擇機車通勤，日久之後越來越塞，填平地下道變相逞罰願意選擇大眾運輸的人」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法