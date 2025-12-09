為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    實測數據曝光! 公館圓環拆除通勤多25分鐘 她嘆：回不去了

    2025/12/09 21:27 即時新聞／綜合報導
    網友發文分享，從師大分部站搭公車到公館站下車，通勤時間長達50分鐘，過去卻僅需25分鐘，示意圖。（資料照）

    網友發文分享，從師大分部站搭公車到公館站下車，通勤時間長達50分鐘，過去卻僅需25分鐘，示意圖。（資料照）

    台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用地下道後，引發通勤族抱怨。網友發文分享通勤紀錄，從師大分部站搭公車到公館站下車，通勤時間長達50分鐘，而同樣的路線，過去卻僅需25分鐘。讓她感嘆「回不去了」。

    網友在Threads發文記錄，今天早上7點39分上車，直到8點29分才抵達目的地，整個通勤時間長達50分鐘，途中共經過17個站牌。她強調，在公車地下道填平前，從師大分部至公館的通勤時間約為25分鐘，如今通勤時間翻倍，直言「永遠回不去有地下公車專用道的25分鐘通勤時間」。

    為了具體呈現交通阻塞的程度，原PO提供詳細數據，公車從「師大分部站」行駛至「公館站」，通過時間3分10秒（190秒）。此外，行車途中在123巷口處就等了90秒的紅燈。她特別指出，公館地下道填平工程的第88天，平面公車專用道也已啟用第73天，但尖峰時段的交通狀況仍未見改善。

    面對羅斯福路塞車成為常態，原PO感嘆，「現在羅斯福路塞車已經不是新聞，因為台灣人就是這麼健忘，痛過之後就以為這樣痛才是正常」。即使如此，她表示會持續記錄，希望讓這段「回不去的公車地下道」與圓環議題，能持續被社會大眾記得。

    貼文曝光後，引起網友討論，「昨天30分鐘內，今天變成50分鐘。落差太大了，誇張。如果雨再大一點，我看超過一小時都屬正常。蔣不聽」、「17站50分鐘真的是令人火都上來了」、「通勤時間拉長，應該會有更多人選擇機車通勤，日久之後越來越塞，填平地下道變相逞罰願意選擇大眾運輸的人」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播