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彰化縣環保局解惑︰番薯藤是垃圾 番薯、番薯葉是廚餘

生㕑餘被送來田尾鄉的堆肥場。（記者顏宏駿攝）

生㕑餘被送來田尾鄉的堆肥場。（記者顏宏駿攝）

2024/07/03 11:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕自7月起，彰化縣開始實施垃圾破袋稽查及垃圾車退運新制，各地清潔隊加嚴垃圾分類檢查，分類不確實的垃圾將被退運。而民眾而言，如何分辨垃圾、生、熟廚餘成為每天的「燒腦」時間，但走一趟廚餘的終端處理場，就能掌握分類的要訣。

彰化縣的廚餘去處有2個管道，分別是熟廚餘送至配合的養豬場，經煮熟後餵豬吃；生廚餘送至堆肥製造場，經1個月發酵做成堆肥販售。

因此用「用豬能不能吃」去判別，再思考「這東西堆肥場能不能處理」大概就能掌握九成以上的廚餘。

環保局長江培根說，只要是豬可以吃的食物，就是熟廚餘，生豬肉應視為熟廚餘處理，熟廚餘經煮過後餵豬，而不能餵豬但易被破碎或分解的則為生廚餘。硬殼類如蛋殼、蚵仔殼、椰子殼、榴槤殼和竹筍殼應歸類為垃圾。

現在民眾最燒腦的大都是「廚餘與垃圾」之別，例如鳳梨皮，豬不能吃，為生廚餘，但鳳梨頭因為太硬就屬垃圾。再如經典案例，番薯葉、番薯藤、番薯這三樣豬都能吃，但民眾質疑，為什麼只有番薯和葉是生廚餘，而番薯藤則是垃圾。

環保局表示，番薯藤或葡萄藤等農葉枝條極容易讓堆肥場的篩選機和攪碎機卡住而故障，生廚餘進場後會由內部螺旋狀的「輸送管」往上帶，如果藤條或樹枝卡住，機械非常容易故障。為什麼蚵仔殼、椰子殼、榴槤殼不能送到堆肥場，因為這些硬殼會讓機器卡住。

圖左側即為輸送管，硬殼、藤枝經常卡在這。（記者顏宏駿攝）

圖左側即為輸送管，硬殼、藤枝經常卡在這。（記者顏宏駿攝）

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