新竹縣7月颳AI風，4場免費課程講座即日起可報名。（取自竹縣府官網）

2024/07/03 12:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕讓更多人了解AI科技的發展趨勢和應用，新竹縣AI產業發展聯盟7月份將跟縣府和縣議會合作，從下週日（7日）起，陸續安排4個場次的AI相關應用課程免費講座，即日起可向該聯盟報名。

新竹縣AI產業發展聯盟是由陽明交大終身講座教授林一平、新竹縣議員吳旭智共同發起成立的，號召產業界跟學界共同導入技術和支援，利用新竹縣的優勢場域，希望加速AI在縣內各產業的應用，並推動AI相關研究專案、創意競賽以及人才培育，以促進AI創新應用的驗證與擴展。

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該聯盟本月以「AI應用．在地深化」為名安排系列課程，下週日（7日）由林一平率先開講「AI時代企業的關鍵機會與思維」、7月14日由AI CITY成就數位總經理張財銘、ESGAI數位轉型倡議者分享「快速活用AI，成為職場斜槓高手」。

7月18日，縣議員吳旭智演講「公司協力，共創AI產業發展」、7月21日品德網絡數位負責人符立典則以「開拓市場的左手：利用AI推動新市場營銷」為題，鼓勵業者及有興趣的民眾參與，提升自我學習與產業競爭力。

縣長楊文科說，2016年AI科技興起後，未來世代的各項發展都將以AI為主體，透過5G、IoT（物聯網）等技術跟各行各業做整合，而新竹縣是台灣重要的高科技產業重鎮，擁有得天獨厚的地理與技術優勢，縣府歷年來在推動智慧城市的應用方面也迭有成就且積極推動AI智慧園區，希望新竹縣的高科技產業能再次脫胎換骨，成為AI人工智慧與5G通信網路的研發中心和智慧工廠。

縣府表示，AI智慧園區以兼具「智慧研發與設計示範」、「產學合作與技術交流」、「友善環境與產業群聚」的產業新創基地定位，透過輔導企業運用政府研發資源，鼓勵業者應用「AI人工智慧」、「數位經濟」強化研發的質與量，提升新竹縣產業發展效能，所以跟前述聯盟合作推動前述講座，希望讓AI智慧能更普及民眾的日常認知當中。

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