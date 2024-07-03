「台9線」客運開通一甲子！ 公路、客家主題巡展花蓮開幕

「Open Highway打開台9線，你上線了嗎？」展覽從7月3日展出到8月31日。（記者吳亮儀攝）

2024/07/03 11:39

〔記者吳亮儀／花蓮報導〕台9線是台灣第2長的公路，也是東台灣交通命脈，台灣首部客運班車「金馬號」以及首部冷氣客運「金龍號」上路，也曾行駛台北到花蓮的路線。交通部公路局今天起到8月31日在花蓮文化創意產業園區舉辦「Open Highway打開台9線，你上線了嗎？」展覽，展出當年客運行駛台9線的歷史、以及這條公路與客家族群的關聯。

花蓮縣的客家族群佔比超過3成，僅次於苗栗、桃園、新竹等縣市，也算是客家大縣之一。「Open Highway打開台9線，你上線了嗎？」展覽是「幸福公路與客家主題巡展」系列展覽，扣緊「客隨運轉」主軸，講述公路與客家之間的重要關係，公路建設讓經濟、觀光得以「運轉」，而客家族群在台9線創造生命「轉運」故事。

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台灣在60年代期間，首部客運班車「金馬號」以及首部冷氣客運「金龍號」風光上路，還有車掌小姐隨車。展覽將「金龍號」與「金馬號」的車廂浮雕在花蓮展示，提供許多公路迷一睹其風采的大好機會。

這個展覽還展出包含台汽客運的舊標誌、公路人製圖用工具、駕照用鋼印、金馬號徵選服務員及駕駛的老公文等。

此外，展區中還能看到今年「0403花蓮大地震」的紀錄，在之後千起餘震下快速搶通道路。讓民眾了解災害應變過程中第一線公路人員的思路與作為，也為花蓮人與公路人們打氣。

展覽中也介紹許多位於台9線上的客家景點，有鳳林的校長夢工廠、光復的花蓮糖廠、富里竹田義民亭、玉里協天宮、瑞穗的菸樓、以及吉安的吉野開村紀念碑等。

「Open Highway打開台9線，你上線了嗎？」展覽期間為7月3日到8月31日，在花蓮文化創意產業園區第17棟（花蓮縣花蓮市中華路144號）開放參觀，免門票。

金龍號圖騰。（記者吳亮儀攝）

戒嚴通行臂章。（記者吳亮儀攝）

票卡打印機。（記者吳亮儀攝）

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