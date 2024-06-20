貼「博愛識別貼紙」有用？北捷月發1.5萬張 效用難評估

台北捷運自2007年起推出「博愛識別貼紙」及「好孕貼紙」，乘客可在全線車站詢問處自由索取使用，不用出示證明。（記者林承鴻攝）

2024/06/20 17:03

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運近3個月以來，至少發生3起博愛座衝突事件，起因都是年輕人被長者要求讓座。不過，人人都可能有坐博愛座需求，北捷2007年9月起陸續推出「博愛識別貼紙」及「好孕貼紙」，每月平均發放高達2萬5000張，但貼紙效用如何，目前無從評估。

台北捷運公司說，樂見中央重視博愛座爭議，已彙整近期案例，發函中央主管機關檢視，期待中央做出符合社會期待的修法，現階段只能持續加強宣導。北捷「博愛識別貼紙」平均每月發放約1萬5000張；「好孕貼紙」平均每月發放約1萬張。

請繼續往下閱讀...

記者實地到數個捷運站觀察，詢問處都有擺放貼紙供乘客自由索取。只是貼紙效用大不大？民眾認不認得這個貼紙？目前沒有人評估。許多孕婦和媽媽上網分享好孕貼紙的使用經驗說，很多時候，其他人都沒發現貼紙，還是挺著肚子的特徵較容易被注意到，而注意到自己懷孕並主動讓座的人比例很高。

北捷2022年推出的新款博愛識別貼紙，以溫暖色系為底色，上頭繪製可愛的柴語錄，雙手比劃一顆大愛心，旁邊身上印有十字圖案的人，代表身體不適的旅客。其他人物則分別是孕婦、老人及行動不便者，都坐在博愛座上。

不只北捷，其他捷運系統也都有推出類似措施，高雄捷運2014年推出禮讓標章，後改為禮讓座位貼紙；桃園捷運2019年推出優先禮讓貼紙；台中捷運則在2021年試辦好孕貼紙，今年2月推出「感謝您體貼」博愛貼紙，用意都是希望其他乘客看到貼紙，能禮讓座位給有需求的人。

台北捷運2022年推出的新款博愛識別貼紙（右），上頭繪製可愛的柴語錄，雙手比劃一顆大愛心，旁邊身上印有十字圖案的人，代表身體不適的旅客。（記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法