基隆公車也爆讓座糾紛 女乘客戰阿伯「要讓自動會讓」

基隆市公車乘客以年長者居大多數。（記者盧賢秀攝）

2024/06/19 11:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕最近各地屢發生年輕人未禮讓長發生糾紛案，基隆市505公車昨天也發生長者要求禮讓博愛座爭執，一位白髮高齡者要學生讓座給一位阿嬤，還一直碎唸，沒想到另一位中年婦女跳出來嗆「不要趕年輕人」、「現在教育不一樣，不用你講，要讓他們就會自動讓」，影片在網路瘋傳，引起熱烈討論。

最近接捷運、台鐵等公共運輸二連三發生老人要求年輕人讓座的糾紛事件，基隆市民眾在臉書貼文，18日下午搭505往大武崙的公車，1名白髮阿公上車後，要求坐在博愛座的學生讓位給1位阿嬤坐，那個阿公一直唸，後面女乘客跳出來嗆阿公「不要趕年輕人」，阿伯說「沒有趕只是這樣講而已」。

請繼續往下閱讀...

那位中年婦人說，現在的教育不一樣了，年輕人也很累，不要一直想著叫年輕人讓坐，要讓他們就會自動讓。車上氣氛有點火爆。

公車司機見狀之刻廣播，博愛座不代表老人座，請乘客冷靜不要為此事吵架。

基隆市公車處總站長鄭文彭表示，遇有類似爭吵事件，司機會廣播勸乘客安靜，保持冷氣，如果有衝突，就請警方協助處理，至於博愛座該不該一定要讓位給長者是有爭議性，勸導優先，司機專心開車，以保護其他乘安全。

網友說「今天看到第三個了」、「今天怎麼了這麼多件」，當時未讓位的學生說，她如果沒有不舒服的話，平常看到有阿公阿嬤她是會讓座的，但當時超擠，沒有空間讓座。

一般年輕人也表示，看到長者是一定會讓座，有的說，只要不是身體不舒服，通常都會讓座。

網路上流傳一段影片，片中基隆市公車上有位阿公（右）要年輕人讓座給婦人，另一位女乘客（左）嗆阿公「不要趕年輕人，要讓他們就會自動讓座」。（翻攝自網路社群Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法