北市府近2週收3件「廢博愛座」陳情 民調曝公車座位使用習慣

台北市公共運輸處規定，市區公車需至少提供座位數3分之1的博愛座。（記者林承鴻攝）

2024/06/19 21:55

〔記者林承鴻／台北報導〕大眾運輸博愛座衝突事件頻傳，各界再度熱議是否應廢除，台北市公共運輸處指出，近2週收到3件民眾陳情，建議取消或廢除博愛座。公運處規定，台北市市區公車需有3分之1以上座位為博愛座，5月做的民調顯示，有95％民眾會主動讓座給有需要的人，若民眾有需求可直接請司機協助。

台北市公運處業務稽查科科長郭献文說，行政函規定客運業者需於市區公車提供至少3分之1座位數的博愛座，優於《身心障礙者權益保障法》及《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》至少15％的規定，以低地板公車平均21到24個座位為例，大概就會有7到8個博愛座。

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郭献文說，很少接獲公車上發生博愛座衝突事件，公車禮讓文化滿好的，若公車上發生博愛座爭議，駕駛會介入協調，若民眾有需求，也可直接尋求駕駛協助。公運處5月上旬曾對公車乘客做過民調，128個受訪者中，74％說上車看到有位子就會先坐，不管是一般座位或博愛座；有95％的受訪者說會主動讓座給有需要的人。

郭献文說，有跟業者溝通過，請駕駛留意車上狀況，駕駛會適時使用車上廣播系統宣導：讓座沒有硬性規定，有需要的人都可以坐，且有空位的話坐著比較安全，避免因公車緊急煞車發生危險。

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