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北捷樂見中央重視博愛座爭議與修法 籲所有旅客發揮同理心

台北捷運近日發生多起衝突事件，有長者要求其他乘客無論身體狀況如何都要讓出博愛座，引發是否該廢除博愛座的討論。（記者林承鴻攝）

台北捷運近日發生多起衝突事件，有長者要求其他乘客無論身體狀況如何都要讓出博愛座，引發是否該廢除博愛座的討論。（記者林承鴻攝）

2024/06/19 15:47

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運近日發生多起衝突事件，有長者要求其他乘客無論身體狀況如何都要讓出博愛座，引發是否該廢除博愛座的討論。北捷表示，樂見中央重視博愛座爭議及修法，同時已彙整近期案例，發函中央主管機關檢視目前法規所形成的現象，並呼籲所有旅客發揮同理心，莫因少數個案而忽略大多數人的善意。

台北捷運公司發布新聞稿表示，依照博愛座的立意及使用原則，年齡並非唯一標準，身心障礙者、孕婦、行動不便、抱小孩、身體不適、年長者或有其他實際需求者等，均可優先使用，北捷亦自2007年9月起陸續推出博愛識別貼紙、好孕胸章，孕婦、身心障礙、年長者或身體不適等旅客，皆可在全線車站詢問處自由索取及使用。

博愛座設置係根據衛福部《身心障礙者權益保障法》第53條規定，未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及「老弱婦孺」優先乘坐之博愛座。北捷呼籲大家持續發揮關懷禮讓精神，將座位提供給有需要的旅客，不希望博愛座淪為年紀或道德綁架的工具，失去原先立法設置博愛座的美意。

衛生福利部社會及家庭署長簡慧娟表示，目前規劃修《身心障礙者權益保障法》，將博愛座優先使用對象改為「有其他實際需要者」，暫未考量廢除，相關修法草案待條文擬定、行政院審議通過後，會再度進入立法院討論。

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