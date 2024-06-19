北捷博愛座衝突頻傳 蔣萬安：禮讓要發自內心不要道德綁架

台北市長蔣萬安今天上午表示，善意、禮讓的文化要發自內心，不要成為道德綁架。（記者張嘉明攝）

2024/06/19 10:55

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運近日發生多起博愛座衝突，昨天又有一名男子遭老翁雙掌合擊頭部辱罵，引發關注。台北市長蔣萬安今天上午表示，善意、禮讓的文化要發自內心，不要成為道德綁架，希望能跟市民朋友一起努力，他說北捷正發函給中央主管機關討論博愛座相關法規及爭議，也跟中央反映第一線實際情形並交換意見。

台北市長蔣萬安今天（19日）上午出席北投區「市長與里長有約」座談，會前媒體聯訪被問到要不要廢博愛座的看法？蔣萬安表示，博愛座設置是依據身心障礙者權益保障法，以及交通部大眾運輸工具無障礙設施設置辦法，博愛座最重要的是展現一個城市的溫度以及人情味，不希望少數的個案來掩蓋或者是影響到多數人的善意。

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蔣萬安說，他有看到衛生福利部研議修改相關規定，將「老弱婦孺」優先乘坐修改成「其他真正有需求者」，他認為這樣善意、禮讓的文化是要發自內心，而不要成為道德綁架，「可能有需要但其實你沒有看到」，希望能夠跟所有市民朋友一起努力，來發揮台北市這樣的精神。

不過修法需要時間，媒體詢問北捷短期之內是否有其他具體可行的應對方法，蔣萬安說北捷正發函給中央主管機關來討論博愛座相關法規以及爭議，這個部分都很願意來進行溝通討論，也把第一線實際的情形跟中央主管機關一起交換意見。

市長蔣萬安19日出席113年度北投區市長與里長有約，聽取地方興革意見。（記者張嘉明攝）

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