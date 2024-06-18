新店高中校園外人行道令人詬病 學生帶頭用行動爭取改善

新店高中學生為爭取改善校園交通環境，主動拜訪轄區議員劉哲彰（中）。（新店高中提供）

2024/06/18 09:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立新店高中校門外側人行道寬度不足且與公車候車區重疊，造成行人通行困難，身障朋友輪椅使用不方便，雨天等車撐傘學生常擠在一起造成危險，新店高中8位學生利用「公民探究與實作課程」探討人行道問題，並製作新聞專題，以行動推動問題改善，獲得各方正面回應。

新北市養護工程處科長陳衍派表示，有關新店高中臨中央路側人行道改善工程，養工處考量通學廊道優化且校方願意支持退縮綠帶空間方式增設人行道，預計改善人行道長度約156公尺、人行道現有人行道淨寬1.2公尺改善後達2公尺寬以上，附屬設施路燈及號誌整併遷移，工期約90日曆天，預計7月初進場施作，提升友善、安全通學廊道環境。

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新店高中李彥諄、李梓彬、鄭宇翔、莊智鈞、李冠宇、林予豊、何憲文，與竇允澤八位同學，利用「公民探究與實作課程」深入探討人行道的問題，學生的研究也指出，未來總面積達34.47公頃的新北市新店區十四張重劃區開發完成後，人口陸續增加，將使得問題勢必更加嚴重，需要提早因應。

劉哲彰指出，他持續關心這個議題，並在議會向市府提出跨局處改善方案，包含人行道的拓寬及公車亭的增設，已於1月會同相關人員進行會勘，預計於今年暑假進行改善工程。

參與專題製作的李彥諄說，狹窄人行道一旁是花圃，下雨時常有水坑和泥巴，會讓用路人跌倒受傷或弄髒鞋子、衣物，莊智鈞說，能夠增設公車亭真的很棒，學生們可以有個遮風避雨躲太陽的環境候車，期待新學期開學後人行道改建完成，能夠讓大家有良好且安全的候車與行走環境。

指導老師溫子衡說，或許大家常對生活周遭不滿意的事物抱怨連連，卻很少願意實際動手解決，新店高中人行道問題由來已久，很開心學生們願意身體力行，擬定方案、突破困難並實際執行，難能可貴。

新店高中校門外側人行道寬度不足且與公車候車區重疊，造成行人通行困難，身障朋友輪椅使用不方便，雨天等車撐傘學生常擠在一起造成危險。（新店高中提供）

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