蔡其昌爭取中央補助 翻修大甲幼獅產業園區周邊道路

立委蔡其昌爭取中央補助，全面翻修大甲幼獅產業園區周邊道路。（蔡其昌服務處提供）

2024/06/17 12:48

〔記者歐素美／台中報導〕立委蔡其昌今天邀集內政部國土管理署、台中市議員施志昌等至大甲區幼獅產業園區會勘，爭取中央補助，進行大甲區幼二路、工二路及青年路人行道改善工程，經費3150萬元，中央及市府各負擔一半，預計明年11月底完工，以帶給鄉親舒適、好走的道路，加強保護行人安全。

立委蔡其昌表示，過去他曾爭取日南幼獅產業園區附近華龍國小校園周邊道路及人行環境改善，讓學生上下學更安全、舒適，今天會勘爭取串連華龍國小旁包含民眾運動休憩的運動公園、日間照護中心、幼二路、工二路及青年路周邊，道路及人行環境改善工程，希望讓幼獅產業園區附近的人行環境能夠更平整、安全、舒適。

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市議員施志昌指出，華龍國小附近都是住宅區、日照中心、幼獅運動公園等，感謝蔡其昌立委從中央爭取預算補助，也感謝大甲區公所協助提出相關計畫書，配合款部分，他將在議會監督市府盡快配合，期盼完工後讓住宅區住戶、華龍國小學生、日照中心的長者們，甚至是行動不便的長者都能夠有很完善的人行步道，提升生活品質。

大甲區公所表示，大甲區幼二路、工二路及青年路人行道改善工程，總經費3150萬元，工期約240日曆天，預計明年11月底完工。除改善人行道鋪面品質、建置路口無障礙及庇護島設施，並將改善路口號誌、標誌及標線，完善整體路口通行安全性。

大甲區幼獅產業園區服務中心主任黃紫瑜表示，幼獅產業園區內人行步道已於2020年全面檢修，這次感謝立委蔡其昌及公所協助，爭取3150萬元的工程經費，全面性翻修周邊道路；台中市大甲幼獅工業區廠商協進會則建議改善工程延伸至工六路（幼獅兒童運動公園）。蔡其昌則請大甲區公所盡快提出延伸計畫，並要求國土管理署協助區公所，以便一起施工，擴大改善工程範圍。

立委蔡其昌爭取中央補助，以改善大甲幼獅產業園區周邊人行道等設施。（蔡其昌服務處提供）

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