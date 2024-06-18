相隔250天 鯉魚潭水庫再現鋸齒堰溢流美景

鯉魚潭水庫，為離槽水庫，相隔250天後，於昨（17）日下午6點蓄水達滿水位並開始溢流。（民眾提供）

2024/06/18 09:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕供應苗栗、台中、北彰化民生用水的鯉魚潭水庫，為離槽水庫，相隔250天後，於昨（17）日下午6點蓄水達滿水位並開始溢流，鯉魚潭水庫管理中心表示，因大安溪上游的卓蘭發電廠持續進水發電，水庫也持續進水，預計近一週內都可見到水庫鋸齒堰溢流的景觀。

鯉魚潭水庫於去年10月11日當天蓄水跌破100%滿水後，水位持續下降，因今年春雨偏少，今年4月初蓄水率一度只剩32.6%，所幸從4月下旬起，鋒面接連在集水區降雨，讓水庫蓄水止跌回升。

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水庫近日在鋒面接近下，集水區降雨明顯，蓄水持續增加，並在相隔250天後，於昨天下午6點時蓄水量達1億1550萬噸，蓄水率100%，水位重回300公尺滿水位，水庫鋸齒堰再度出現溢流景觀，下方溢洪道也出現流瀑美景。

鯉魚潭水庫是離槽水庫，主要座落於大安溪支流景山溪上，主要水庫水源來自大安溪士林攔河堰越域引取大安溪溪水為主，士林攔河堰攔蓄大安溪溪水，經過輸水隧道引水進入卓蘭發電廠發電，發電後的尾水才進入鯉魚潭水庫，利用水庫水源進行水力發電，充分利用水資源。

鯉魚潭水庫，為離槽水庫，鋸齒堰設計為其特色。（民眾提供）

鯉魚潭水庫溢流，下方溢洪道也出現流瀑美景。（民眾提供）

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