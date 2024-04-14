國中小閒置空間導入在地特色 教部補助19縣市終身學習中心

今年度教育部補助19個縣市36所社區，運用國民中學與國民小學學校閒置空間，結合當地文化及社區資源，發展極具地方特色的學習中心。（圖由教育部提供）

2024/04/14 12:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕空間活化又能促進終身學習！今年度教育部補助19個縣市36所社區，運用國民中學與國民小學學校閒置空間，結合當地文化及社區資源，發展極具地方特色的學習中心，透過親子、老少、夫妻、族人等共學課程，凝聚社區民眾情感以傳承文化，成為社區共學的終身學習據點。

教育部表示，為服務偏鄉，雲林縣開設5所學習中心，服務範圍涵蓋鄰近各鄉鎮，每個學習中心將藝術應用於生活，結合當地農特產及文化資源，營造學習中心成為社區民眾另一個學習的「家」。

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其中豐榮國小、崙背國小、石龜國小就運用在地酪農生產的乳品，發展食農教育融合在地經濟的課程主軸，將藝術藝文創作及皮革雕塑技術帶進偏鄉社區，更透過親子互動、體適能及傳統音樂等課程，讓民眾可以就近學習，終身學習儼然成為社區的一種生活美學。

教育部也舉例，如桃園市僑愛國小建校已逾一甲子，地處歷史文化氣息濃厚的大溪區。該校開設多元課程，鍛鍊精實的有氧運動課程，引人食指大動的烘焙課程，精采絕倫的日韓語會話班，除了鄰近地區民眾參與，還吸引了遠自新北市鶯歌、三峽地區的民眾共襄盛舉，讓民眾在歡樂的學習氛圍裡，專注學習且獲得身心療癒。

此外，花蓮縣明利國小則將太魯閣族的母語、歌謠、陷阱、織布、竹編等傳統文化轉化為生活日常課程，耆老與工藝師們教授在地取材手作技藝，返鄉青年齊力協作，傳承敬天愛物情操，學習中心不但支持著太魯閣族人情感，更有遠從花蓮市、吉安鄉、鳳林鎮民眾慕名而來一起加入，編織出對文化傳承的熱情。

教育部指出，今年度有4所新設立學習中心，分別是地處茶鄉的南投縣名間國小、利用在地食材開設「部落創生廚房」以傳承布農族文化的臺東縣初來國小，雲林縣內結合現有社區學習族群，規劃多元樂齡課程的久安國小，聯美國小則傳承地方信仰中心北管文化，由耆老教授傳統國樂技藝，以音樂藝術扎根在地文化學習。

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