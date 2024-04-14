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桃園航空城安置街廓建照標準圖再優化 大幅減輕自建成本負擔

桃園市建築管理處近日優化桃園航空城安置街廓民眾自建建照標準圖，提供自建民眾下載，圖為模擬示意圖。（建管處提供）

桃園市建築管理處近日優化桃園航空城安置街廓民眾自建建照標準圖，提供自建民眾下載，圖為模擬示意圖。（建管處提供）

2024/04/14 11:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市建築管理處去年7月上架桃園航空城安置街廓民眾自建建照標準圖，近日再次優化圖說，改以筏式基礎取代原圖說的獨立基腳，提供自建民眾下載，建管處表示，使用標準圖自建，不需再辦理地基調查或鑽探，可大幅減輕自建成本。

建管處表示，依據「建築技術規則」規定，建築工程施工前需詳細調查地質狀況，以確保工程安全及基地穩定性，由於安置街廓為大面積整體開發，因此委請建築師與結構技師公會，參考航空城計畫區段徵收工程地質調查成果報告，評估安置街廓內各區內基地地層狀況、地下水位面、地面乘載力等條件，再次優化標準圖說，改以筏式基礎取代原圖說的獨立基腳，更提高建築安全性。

建管處表示，配合航空城安置街廓配地尺寸，提供3種標準建照圖說，包含面寬5米、6米、8米（縱深均為20米）類型，皆已預先檢討好各種法規，繪製包括綠建築、水電及結構計算等相關書圖，民眾可自行下載，直接向建管處提出「建造執照」申請，不僅可免除建築師設計、簽證的花費，前置作業地基調查也可免除；而未選用標準圖者，除要依建築法規由建築師設計及法規檢討外，仍應辦理地基調查或鑽探，才能提出執照申請。

建管處表示，民眾對於安置街廓自建若有任何疑問，已委託桃園市建築師公會於航空城聯合服務中心提供建築問題免費諮詢服務，新的建照標準圖說也已發布在桃園建築管理處官網或參考航空城自建標準圖

桃園市建築管理處近日優化桃園航空城安置街廓民眾自建建照標準圖，提供自建民眾下載，圖為模擬示意圖。（建管處提供）

桃園市建築管理處近日優化桃園航空城安置街廓民眾自建建照標準圖，提供自建民眾下載，圖為模擬示意圖。（建管處提供）

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