為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南投福興溫泉區綠行動園遊會4/20登場 發放2000株樹苗

南投縣政府響應「世界地球日」，4月20日在埔里福興溫泉區舉辦植樹護地球活動。（林業保育署南投分署提供）

南投縣政府響應「世界地球日」，4月20日在埔里福興溫泉區舉辦植樹護地球活動。（林業保育署南投分署提供）

2024/04/14 11:29

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府響應「世界地球日」，結合農業部林業及自然保育署南投分署、埔里水秀國際獅子會，4月20日上午9時30分起，在埔里福興溫泉區舉辦「綠行動園遊會」，當天除於溫泉區植樹及發放多達2000株樹苗給民眾外，也將舉辦騎自行車闖關拿好禮活動，並透過市集、闖關遊戲，讓民眾更了解54個愛地球的綠行動，活動內容豐富多元，歡迎民眾踴躍參加。

南投縣風景區管理所指出，活動當天將邀請民眾於溫泉區共同種下樹蘭、月橘、松樹、白水木、黃連木與金毛杜鵑等總量高達1300株樹苗，並免費發放2000株肖楠、月橘、金毛杜鵑及桃實百日青等樹苗，鼓勵民眾植樹愛地球。

此外，現場也舉辦「定騎玩福興」及「自行車軌跡達人」兩項騎自行車拿好禮活動，前者騎著自行車穿梭溫泉區附近大街小巷，依規定找出闖關地圖照片中的正確位置，即可領取完騎好禮，考驗參加者的定向技巧；後者則須使用可紀錄騎乘路徑的APP或智慧穿戴裝置，於活動當天騎行15公里，同樣可兌換完騎好禮。參加活動須自備自行車，兩個騎行活動可同時參加，並預先報名。

當天活動並透過園遊會方式，向民眾宣導如何從食、衣、住、行、育、樂、購各方面實現淨零碳排環保行動目標，邀請草食百老匯市集參與，所有攤商均不提供一次性餐具及塑膠袋，用實際行動愛護地球。活動詳情請上「福興溫泉遊客中心」臉書粉絲專頁查詢。

埔里福興溫泉區4月20日舉辦植樹護地球活動，現場將發放2000株樹苗。（林業然保育署南投分署提供）

埔里福興溫泉區4月20日舉辦植樹護地球活動，現場將發放2000株樹苗。（林業然保育署南投分署提供）

南投縣政府4月20日將於埔里福興溫泉區舉辦綠行動園遊會，種下1500株樹苗。（資料照）

南投縣政府4月20日將於埔里福興溫泉區舉辦綠行動園遊會，種下1500株樹苗。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
一年只有一天開放 高雄區農業改良場27日迎賓賞花
2024/01/23 14:02

一年只有一天開放 高雄區農業改良場27日迎賓賞花
創世台南院園遊會預購僅1成 歌手郭忠祐、杜忻恬獻唱宣傳
2024/04/12 17:14

創世台南院園遊會預購僅1成 歌手郭忠祐、杜忻恬獻唱宣傳

經典到手潮流不退 德國馬牌再掀流行
不健康飲食全球四大非傳染病之一 高市推吃營養顧健康園遊會
2024/02/24 17:58

不健康飲食全球四大非傳染病之一 高市推吃營養顧健康園遊會
社團與企業合作舉辦園遊會 嘉惠北台中家扶中心受扶家庭
2024/03/10 14:54

社團與企業合作舉辦園遊會 嘉惠北台中家扶中心受扶家庭
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播