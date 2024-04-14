南投福興溫泉區綠行動園遊會4/20登場 發放2000株樹苗

南投縣政府響應「世界地球日」，4月20日在埔里福興溫泉區舉辦植樹護地球活動。（林業保育署南投分署提供）

2024/04/14 11:29

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府響應「世界地球日」，結合農業部林業及自然保育署南投分署、埔里水秀國際獅子會，4月20日上午9時30分起，在埔里福興溫泉區舉辦「綠行動園遊會」，當天除於溫泉區植樹及發放多達2000株樹苗給民眾外，也將舉辦騎自行車闖關拿好禮活動，並透過市集、闖關遊戲，讓民眾更了解54個愛地球的綠行動，活動內容豐富多元，歡迎民眾踴躍參加。

南投縣風景區管理所指出，活動當天將邀請民眾於溫泉區共同種下樹蘭、月橘、松樹、白水木、黃連木與金毛杜鵑等總量高達1300株樹苗，並免費發放2000株肖楠、月橘、金毛杜鵑及桃實百日青等樹苗，鼓勵民眾植樹愛地球。

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此外，現場也舉辦「定騎玩福興」及「自行車軌跡達人」兩項騎自行車拿好禮活動，前者騎著自行車穿梭溫泉區附近大街小巷，依規定找出闖關地圖照片中的正確位置，即可領取完騎好禮，考驗參加者的定向技巧；後者則須使用可紀錄騎乘路徑的APP或智慧穿戴裝置，於活動當天騎行15公里，同樣可兌換完騎好禮。參加活動須自備自行車，兩個騎行活動可同時參加，並預先報名。

當天活動並透過園遊會方式，向民眾宣導如何從食、衣、住、行、育、樂、購各方面實現淨零碳排環保行動目標，邀請草食百老匯市集參與，所有攤商均不提供一次性餐具及塑膠袋，用實際行動愛護地球。活動詳情請上「福興溫泉遊客中心」臉書粉絲專頁查詢。

埔里福興溫泉區4月20日舉辦植樹護地球活動，現場將發放2000株樹苗。（林業然保育署南投分署提供）

南投縣政府4月20日將於埔里福興溫泉區舉辦綠行動園遊會，種下1500株樹苗。（資料照）

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