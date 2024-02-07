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小琉球膠筏釣上破百公斤龍膽石斑 疑莫拉克風災「漏網之魚」

小琉球洪姓漁民日前捕獲一尾重達110公斤的巨大石斑。（漁民提供；本報合成）

小琉球洪姓漁民日前捕獲一尾重達110公斤的巨大石斑。（漁民提供；本報合成）

2024/02/07 20:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海是龍膽石斑的養殖重鎮，但在八八風災後，卻曾有不少龍膽溢堤「逃生」，從養殖魚變成半野生族群，近年到台東都曾傳出有捕獲案例，而小琉球日前就傳出有漁民捕獲破100公斤的超巨龍膽石斑，屏東養殖界聞人戴崑財就指出，會在這個海域的大都為莫拉克風災逸逃。

養殖的石斑常見，但存活在海裡的龍膽石斑可就相對罕見，小琉球洪姓漁民日前到沿近海釣土魠魚時，起鉤時竟意外釣得1尾重達170至180台斤（110公斤）的龍膽石斑，由於重量太重，返港時還得請來吊車吊起，發現該尾石斑幾乎跟成人一樣高，令現場所有人嘖嘖稱奇。

罕見魚種立刻成為當天整個小島最吸睛的漁獲，吸引人眾人圍觀，因市場稀有又新鮮，消息被鄉親拍照po網後，立刻吸引許多當地海產店上門洽購，最後以每台斤約400元左右在現場談定，以總價逾6萬元出售，可說是辛勤漁民的年終大紅包。

洪姓船長的太太說，由於這個魚太過巨大，在影片瘋傳下，都有些失真，包括有傳說是在蚵仔寮捕獲、或是重達235公斤，她有必要說明是在小琉球的大寮漁港捕獲、重約110公斤，魚在運回家後就有海產店上門，並當場去鱗，讓承購者帶回料理。

琉球區漁會理事長洪文良說，由於那艘膠筏是釣土魠用，線相當細，小琉球漁民會使用一種叫做「鉛船」的釣組，裝在死掉的白帶魚或者竹筴魚下巴，作為釣土魠的專用餌，而放入特定深度的海中吸引土魠咬餌外，也常會有紅槽和石斑魚咬餌，但這麼大型的龍膽石斑是聽都沒聽過，要釣獲真得好比中樂透。

屏東養殖龍膽石斑的聞人戴崑則則說，屏東沿海甚至到台東沿海，在莫拉克風災時，因為強降雨將水面積過堤岸，因此許多的魚就順著水流至外海，因此這些海域所捕獲的龍膽石斑，基本上可以視為是風災的「漏網之魚」，而破百公斤在養殖來說可能是要養到30年左右，野生的要視食源豐富度不定，但當初可能也是要留用作為種公等級的龍膽。

小琉球洪姓漁民日前捕獲一尾重達110公斤的巨大石斑。（漁民提供）

小琉球洪姓漁民日前捕獲一尾重達110公斤的巨大石斑。（漁民提供）

小琉球洪姓漁民日前捕獲一尾重達110公斤的巨大石斑。（漁民提供）

小琉球洪姓漁民日前捕獲一尾重達110公斤的巨大石斑。（漁民提供）

小琉球洪姓漁民日前捕獲一尾重達110公斤的巨大石斑。（漁民提供）

小琉球洪姓漁民日前捕獲一尾重達110公斤的巨大石斑。（漁民提供）

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