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接外送訂單送到「殯儀館」 同行外送員曝恐怖經歷……

客戶疑似被拒單太多次，連問3次「可以嗎」。（擷自FB社團「外送員的奇聞怪事」）

客戶疑似被拒單太多次，連問3次「可以嗎」。（擷自FB社團「外送員的奇聞怪事」）

2023/10/09 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕外送行業興起，不少人會透過外送平台訂購餐點，再由外送員送餐，但指定地點難免會出現詭異偏僻的地方，讓人不寒而慄。近日，一名外送員分享，自己曾接到一張送往殯儀館的訂單，客戶似乎被「拒單」太多次，反覆詢問原PO「可以嗎」，讓原PO笑稱「是有多怕被拒送」。

一名網友在FB社團外送員的奇聞怪事分享，自己曾接到一張外送至「殯儀館」的訂單，客戶跟原PO說明「你不用進來，到了跟我說，我去門口外面找你拿」，而原PO確認地點「殯儀館外嗎」，此時客戶疑似怕被拒單，連問了3次「可以嗎」，讓原PO笑稱「是有多怕被拒送」。

文章發布後，引起廣大網友熱議，「真有良心的客人，之前晚上送進殯儀館某廳客人叫我進去找廳，重點晚上殯儀館沒人可問，繞快半圈才找到」、「有些人體質敏感的很容易遇到」、「這是禮貌尊重，因為葬儀社有些人會忌諱」、「這很有禮貌了，台中的都叫外送員騎車進去」。

也有不少外送員分享自己碰到的恐怖經歷，「上次送一次殯儀館衰半年，不是生病就是被各種搞，到現在手上都是青筋消不掉」、「真的我也覺得會衰，那陣子不是車壞掉就是手機壞掉，不然就莫名奇妙摔車，還有被檢舉魔人檢舉，不然就是單變的比別人少」、「這個看到地址都是轉，不管白天晚上，送過一次進去鬼打牆繞不出去，打電話還不會報，再也不去了」。

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