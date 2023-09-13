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嫌小費少？美外送員餐點吐口水洩憤 客戶驚呼「太噁了」

一名外送員送達餐點後，朝餐點吐3次口水。（翻攝自IG:onlyindade）

一名外送員送達餐點後，朝餐點吐3次口水。（翻攝自IG:onlyindade）

2023/09/13 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（Florida）一名外送員近日送達餐點後，疑小費太少，為發洩不滿朝餐點吐了3次口水，接著喃喃自語後離開，整段過程全被顧客家門口的監視器拍下，讓顧客直呼「太噁了」。

《紐約郵報》報導，此事件9日下午發生在佛羅里達州邁阿密（Miami）肯德爾（Kendall），一位穿著拖鞋和短褲的DoorDash外送員在送達餐點後，先是將餐點擺放在門口，並拍下照片作為送達證明，然後竟低頭向餐點吐了3次口水，低聲說了幾句話後，才轉頭離開。

當時13歲男孩埃利亞斯（Elias Crisanto），以及自己的母親透過監視器目睹外送員的惡劣行徑，為此表示作嘔，男孩並透露，自己與母親為了這筆訂單花費了約30美元（約新台幣959元），並在額外給了外送員3美元（約新台幣96元）作為小費，而母子倆猜測外送員應該是對小費感到不滿，才吐口水洩憤，埃利亞斯事後立刻向DoorDash外送平台聯繫並要求退款，但最初遭到拒絕，隨後客服才致電道歉並退錢。

後續DoorDash外送平台發出聲明表示，「雖然我們對未收到小費的沮喪感同身受，但不會縱容此類行為，因此已採取措施，將其踢出我們的平台。」

根據佛州的《反篡改食品法》（Anti-Tampering Food Act），篡改任何人的食物都是二級重罪，可能被處以最高15年監禁或1萬美元罰款。

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