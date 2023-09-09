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扯！中國鴛鴦賊開網路商店賺百萬 商品竟全竊自MUJI門市

中國一對夫妻偷遍上海無印良品門市，更開設網路商店以8折出售贓物。（擷自微博）

中國一對夫妻偷遍上海無印良品門市，更開設網路商店以8折出售贓物。（擷自微博）

2023/09/09 09:22

首次上稿 09-08 23:29
更新時間 09-09 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前出現一間自稱是日系品牌無印良品（MUJI）的「品牌代理」的網路商店，不只商品通通打8折優惠，甚至還提供「有求必應」服務，吸引廣大消費者購買。不料警方卻查獲賣家竟是一對「鴛鴦竊賊」，且店鋪所販售之商品皆為贓物！

遼視說天下報導，日前中國上海市一間商場在盤點貨物時，發現少了幾件衣服，隨即向警方報警稱遭到竊盜，損失款項約數百元人民幣。警方調閱監視器，鎖定一男一女嫌犯，當警方敲開嫌疑人家門時，驚見屋內堆滿上千件衣物及物件，皆為無印良品的商品，警方於是將2人逮捕。

到案後這對「雌雄大盜」向警方坦承，丈夫曾在無印良品工作，由於跟店長有衝突便離職，心懷怨恨想報復對方，便想出偷竊此事。由於丈夫熟知店內結帳流程及監視器死角，2人便帶著家中留存的無印良品購物袋開始行竊。

試了幾次後2人彷彿找到「生財之道」，夫妻倆幾乎偷遍了無印良品在上海的所有分店，更突發奇想開設網路商店，以8折的價格來出售偷來的贓物，後來為滿足顧客要求，2人便會趁著週末「進貨」，網路商店因此生意興隆，直到被警方查獲。

據了解，2人半年內已銷售被盜物品1700多件，不法利益約113萬台幣，而屋內還留有未出售盜竊物品1400餘件，店家估計價值約87萬台幣，目前2人因涉嫌竊盜已被警方拘留。

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