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詭異！怪叔叔屋外窺視 闖空門剪破女鄰居5條內褲

52歲陳男涉嫌入侵女鄰居住處，還持剪刀剪破5件內褲，被台中地檢署依3項罪名起訴。（記者張瑞楨攝）

52歲陳男涉嫌入侵女鄰居住處，還持剪刀剪破5件內褲，被台中地檢署依3項罪名起訴。（記者張瑞楨攝）

2023/09/13 15:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市52歲的陳姓男子，對住處附近的一位女住戶有好感，去年底至今年初之間，多次於女住戶門外徘徊窺視，甚至入侵住處，持剪刀剪破5件內褲，怪異行為令女住戶恐慌報警，他全盤否認犯行，台中地檢署依據監視器畫面認定是他所為，依跟蹤騷擾法與毀損罪，以及妨害自由（侵入住宅）等罪名起訴。

起訴書指出，陳男可能愛慕該女住戶，去年12月至今年1月，連續多次於清晨天剛亮之際，跑到該女住戶住處外窺視徘徊，附近鄰居深感詭異而轉告女住戶，但女住戶沒有進一步反應，今年1月24日女住戶北上訪親，陳男涉嫌趁屋內無人而入侵，先是剪斷監視器的線路，又於入侵民宅之後，持剪刀剪碎5件內褲，女住戶返家深感恐慌而報警。

陳男於台中地檢署偵訊時全盤否認，他宣稱沒有跟蹤徘徊與窺視，也否認入侵民宅與剪內故，不過，中檢卻認為，鄰居作證說，見陳男一大早就在女住戶門前窺視，且陳男入侵之前，亦有鄰居目睹過程，還見他剪斷監視器線路。

另外，警方也從其他住戶監視器中，找到他入侵民宅的畫面，中檢不採辯詞，依跟蹤騷擾法與毀損罪，以及妨害自由（侵入住宅）等罪名起訴。

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