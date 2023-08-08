「奉旨放生」反害鵪鶉慘死 廖大乙：因果關係會反撲到自己

民眾信仰宗教祈福儀式，購買無野生能力的鵪鶉到山林放生，結果遭野狗攻擊變相等死，鵪鶉只能奄奄一息求生，引起社會撻伐。（資料照）

2023/08/08 18:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化64歲郭姓女子有宗教信仰，她自稱奉上天旨意，買來300隻鵪鶉到彰化縣清水岩十八灣古道草叢間進行放生，以此消災祈福，未料大半鵪鶉都遭野狗咬死或車輛輾斃，根本「放生變殺生」。彰化縣動物防疫所表示，郭女惡意棄養動物致死，已違反《動物保護法》，最重可處2年以下有期徒刑，將移請地檢署偵辦。民俗專家廖大乙表示，放生是要幫助動物解脫，反而造成動物死亡，這因果關係會反撲到自己。

清水岩文創生態協會5日晚間在古道入口進行夜觀生態，發現兩旁草叢竟有近千隻的鵪鶉，羽毛嚴重脫落，奄奄一息，隔日再來觀察，已有大半遭野狗咬死或車輛輾斃，現場屍橫遍野，令人慘不忍睹，有民眾質疑當天是觀世音得道日，恐為宗教團體到此放生所為。

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田中警分局獲報追查，7日晚間查獲郭女涉有重嫌，郭女坦承所為，但否認跟宗教有關係，她是感應收到上天旨意需消災祈福，所以才去購買準備淘汰，要賣給烤肉業者的鵪鶉300隻來放生，本來要去霧峰山區放生，因颱風下雨，才改至清水岩放生，沒想到影響這麼多人，感到抱歉。

廖大乙表示，從宗教立場，放生是要解脫的意思，或是設法救護幫助，使動物免於死亡，那種購買大量動物來野放，通常是內心有所求，有所寄託，可是這種都無功無德。

廖大乙說，案發當天是農曆6月19日，也是觀世音菩薩得道日，當天有很多宗教團體舉行放生相關活動，其實放生動物種類沒有侷限，不過若野放毒蛇或是有殺傷力的動物，造成民眾受傷或是動物慘死，這樣因果怨力會反撲到自己，建議應先充分瞭解動物習性再來進行放生。

雲林科技大學台灣寺廟文化研究中心主任謝瑞隆表示，宗教早期透過放生方式讓眾生可以生活更好，不過任何文化或信仰也要與時俱進，因應當時社會思潮調整才能傳承，放生本身沒問題，但若是專程買鳥類，讓原本被豢養的生物反而無法生存就很不恰當。

彰化縣府動物防疫所長董孟治表示，郭女「惡意棄養動物」造成動物大量死亡，已渉《動物保護法》第25條第1項第1款規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，調查後果會移交警方後函送地檢署偵辦。

彰化縣清水岩十八灣古道近日出現宗教團體放生鵪鶉、鴿子等儀式活動，結果造成大量動物傷亡，引起撻伐。（民眾提供）

郭女購買300隻欲淘汰的鵪鶉放生，結果這批鵪鶉無野外求生能力，只能躲在草叢、竹林間躲避野狗攻擊，再慢慢等死。（記者陳冠備攝）

被放生的鵪鶉羽毛嚴重脫落，因無求生能力，只能奄奄一息的呆在原地等死。（記者陳冠備攝）

民俗專家廖大乙表示，放生是要幫助動物解脫，反而造成動物死亡，這因果關係會反撲到自己。（資料照）

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