抓到了！逾千鵪鶉慘死清水岩 紅衣女：奉旨放生

遭放生的鵪鶉於毛嚴重脫落，只能待在草叢裡等死。（民眾提供）

2023/08/08 18:51

首次上稿 12:10

更新時間 18:51（新增動防所說法）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉清水岩5日有民眾發現，在其十八灣古道入口水源保護區裡，有逾千隻鵪鶉被棄養放生，但這些鵪鶉卻成為野狗吃到飽，或遭車輛輾斃而死傷大半，根本「放生變殺生」，警方獲報，7日追查出是64歲的郭姓女子所為，她供稱是受上天旨意，需要消災祈福，才購買300隻鵪鶉及150多隻斑鳩與鴿子到此該處放生。

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彰化縣政府動物防疫所表示，郭女惡意棄養動物致死，已違反「動物保護法」，最重可處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，將移請地檢署偵辦。彰化檢方表示，已經分案調查。

警方表示，6日獲報後立刻調閱監視器，發現5日下午1點多，有一輛符合特徵的貨車（車內駕駛及乘客均穿著紅色衣服）前往放生地點，經查證車上戴運鵪鶉後聯繫車主，不過，車主表示，該車在5日下午曾借給郭女進行放生活動使用，遂立即聯繫郭女到案說明。

郭女到案後坦承，當日下午2點多有至清水岩古道執行放生活動，但否認跟其信仰宗教有關，是日前她感應到上天旨意，需要消災祈福，所以才向友人購買300隻鵪鶉，及友人贊助150隻斑鳩與鴿子要放生，她原本打算去霧峰山區，但是遇到颱風下雨，只好改到清水岩。

郭女說，放生當日有請陳姓友人協助開貨車載送及鄭姓女子協助搬運，亦有拜請神尊（瑤池金母、福德正神、地藏王菩薩）到場護持，但只有她一人進行放生，她認為這些鵪鶉淘汰後也是賣給烤肉業者，覺得不捨才買來放生，不知道會影響這麼多人，對此感到抱歉。

警方訊後將郭女移轉彰化縣動防所進行後續調查，動防所長董孟治表示，郭女「惡意棄養動物」造成動物大量死亡，已涉「動物保護法」第25條第一項第一款規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，調查後果會移交彰化地檢署偵辦，彰化檢方表示，已經分案調查。

彰化清水岩十八彎古道近日出現大量鵪鶉遭野狗攻擊咬死，經查竟是宗教信仰者，進行放生儀式導致。（民眾提供）

郭姓女士稱，購買300隻鵪鶉及友人贊助150隻斑鳩與鴿子前往該處放生。（民眾提供）

警方調閱監視器發現可以車輛載運大批鵪鶉上山放生。（民眾提供）

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