澎湖箱網養殖風災損失慘重 中秋牡蠣估漲價3成

遭到颱風強風巨浪擠壓變形，養殖魚類缺氧死亡。（記者劉禹慶攝）

2023/07/30 17:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕杜蘇芮颱風不僅橫掃澎湖陸地，海上損失也相當可觀，除了22艘大小船舶沉沒外，箱網養殖也受到重創，初步統計，光是箱網平台就損失14組，西嶼竹灣陳連生、二崁天和養殖場，損失都破千萬元，更慘的是即將在中秋上市的牡蠣損失慘重，預估將漲價2-3成以上。

掀起14級風浪的杜蘇芮颱風，在海面上造成捲浪撞擊效應，不管是傳統懸掛箱網，還是圓形挪威箱網，都難逃其毒手，箱網及懸掛式牡蠣，在強風巨浪下擠壓碰撞嚴重變形，

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導致牡蠣串繩互相扭轉在一起，因重量過重沉入海底，箱網則因變形導致魚群窒息死亡，有的則出現破網，魚群趁機逃竄而出。

由於整理箱網及牡蠣吊繩，需時可能要一個月以上，最快預估損失也要一個星期，以魚群飼養量進行預估內存魚量，部分箱網已經出現成群魚屍，發出陣陣惡臭味，陳連生養殖場數10萬尾魚，包括青嘴、黃金鯧、嘉鱲、黃瓜石斑、海鱺，金額破千萬。天和養殖場農漁局補助的移動式海上平台，平台內飼養5-8公斤海鱺數千尾，遭巨浪拍打擠壓平台，造成平台內的海鱺魚全數擠壓變形慘死網內，帶殼牡蠣損失500餘萬元，箱網受損100餘組。

另外，二崁天和養殖的蚵棚損毀嚴重，不只箱網受損，連岸邊二崁魚塭崩塌，飼養的黑鯛及午仔魚跑光光，業者欲哭無淚，牡蠣養殖戶損失慘重，海面原先一條條排列整齊的蚵棚，遭14級風全數攪成一團，損失尚無法估計，但中秋牡蠣上市，價格一定水漲船高。

圓形挪威箱網，因強風造成二組重疊。（記者劉禹慶攝）

養殖業者展開換網，希望盡速恢復正常養殖。（記者劉禹慶攝）

外勞的屋舍被吹走。（記者劉禹慶攝）

天和岸邊魚塭，也遭強風摧毀。（記者劉禹慶攝）

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