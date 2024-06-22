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基隆「電動機車之亂」市府急滅火 7月起改採網路登記抽籤方式

避免民眾漏夜排隊，基隆市7月1日改線上申請電動機車。（記者盧賢秀攝）

避免民眾漏夜排隊，基隆市7月1日改線上申請電動機車。（記者盧賢秀攝）

2024/06/22 16:21

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆電動機車之亂引起民怨，市長謝國樑昨天出面道歉，基隆市環保局今宣布，為免民眾漏夜排隊，自下週起（6月24日）暫停現場收件，並將該週原申請額度順延至7月1日至7月5日開放民眾網路表單登記，各區的申請數量維持不變，超過申請數將採網路抽籤。

基隆電動機車2.0方案預計申請到6月28日截止，近日連夜排隊現象挨批擾民，市府表示，為優化申請流程，避免民眾漏夜排隊等情事，暫停現場申請，7月1日開放網路申請，7月1日上午9點開放至7月5日下午5點30分系統關閉，每日七區公所網路總申請數為150件（安樂區30件，其餘各區20件）。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，申請方式將由區公所實體申請改由線上登記，待7月第1週登記時間截止後，若整體申請量大於可發放額度，市府將安排電腦抽籤，在律師的見證下由系統抽出中選人，通知中選人完成後續申請。

呂謦煒說，為回應議會建議，市府將再推出新方案，將「汰舊燃油機車」恢復為申請必要條件，以有效控管機車數量，鼓勵公益與20到45歲的申請者年齡對象等條件將保持不變，細節尚在研議中，相關網路登記路徑與做法將於下週公布。

民眾漏夜排隊等待申請電動機車，挨批擾民。（記者盧賢秀攝）

民眾漏夜排隊等待申請電動機車，挨批擾民。（記者盧賢秀攝）

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