杜蘇芮颱風回馬槍肆虐 嘉義養殖牡蠣損失恐破億元

嘉義縣長翁章梁（前排右起）、立委蔡易餘與漁業署長張致盛勘查沿海牡蠣受損情形，表情凝重。（記者蔡宗勳攝）

2023/07/30 17:03

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣牡蠣養殖在杜蘇芮颱風回馬槍帶來的強風巨浪肆虐下受到重創，初估損失金額逾7000萬元，蚵民則稱災損恐破億元，怨說風平浪靜不能出海搶收致損失加劇，漁業署長張致盛、縣長翁章梁今前往勘災時，強調將盡速核定災害救助，並研議低利率貸款協助復養。

農業處簡報指出，嘉義沿海牡蠣養殖浮筏式約1萬棚、平掛式約650公頃，年生產量8511公噸（佔全國47.5%），盛產期為5至9月，風災前採收約3至4成，依29日蚵農於近岸出海回報情形，以布袋外海及外傘頂洲區域之浮筏式蚵棚流失損害較為嚴重，其他蚵棚也都有牡蠣脫落情形，整體風災初估受害逾4成，損失金額可能達7000萬元以上。

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受害蚵民陳情說，中央氣象局9月26日發布海上颱風警報，雖26、27日白天嘉義沿海並無明顯風浪，但在海警禁令下，蚵民無法出海搶收牡蠣，27日深夜至28日上午刮起超大風浪，致蚵棚流失損害嚴重，大家對少了兩天黃金搶收期致損失加劇嘖有怨言，希望提高救助金額及加速低利貸款核放。

立委蔡易餘進一步說，中央氣象局南部海上颱風警報範圍包括屏東、高雄、台南、嘉義，一旦發布海上警報就嚴格限制出海，但墾丁巴士海峽氣候，與雲嘉南台灣海峽海域有所不同，傳統大範圍設計雖方便管理，但對漁民而言不夠細膩，中央氣象局應重新評估海域畫分。

翁章梁表示，縣府將立即啟動相關救助作業程序，盡速安排勘災，透過各方的努力，協助漁民盡速復養、恢復生產秩序。

「將提供漁民最大的幫助」，張致盛強調，漁業署將與嘉義縣政府及地方合作，盡快啟動救助金程序，針對大家提出的低利率貸款協助漁民復養，也會立即進行研議。

農業處指出，持續掌握災情中，等外海海象許可就出海勘災，並迅速依農業天然災害救助辦法規定向中央建議辦理救助及低利貸款，救助金額為浮筏式每棚6000元、平掛式每公頃3萬3000元，全力協助產業復建。

受杜蘇芮颱風影響，嘉義沿海牡蠣養殖蚵棚被巨浪打至岸上。（記者蔡宗勳攝）

受杜蘇芮颱風影響，嘉義沿海牡蠣養殖蚵棚被巨浪打至岸上。（記者蔡宗勳攝）

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