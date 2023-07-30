杜蘇芮颱風農損逾9千萬元 香蕉、西瓜最嚴重

受杜蘇芮颱風影響，屏東縣傳出香蕉倒伏等農損災情。（圖由屏東縣政府提供）

2023/07/30 13:45

〔記者陳嘉怡／台北報導〕杜蘇芮颱風挾帶強風豪雨襲台，造成各地農業災損。根據農委會最新統計，截至今（30日）11時為止，估計農產損失9257萬元，農作物被害面積2474公頃，其中以高雄損失2850萬元最多，主要受損作物為香蕉、西瓜。

根據農委會農糧署最新統計，農業產物及民間設施估計損失共9442萬元，若以縣市受損情況區分，高雄市損失2850萬元（占30%）最多，其次為花蓮縣損失2738萬元（占29%）、屏東縣損失2637萬元（占28%）、雲林縣損失486萬元（占5%）、台南市損失324萬元（占3%）、台東縣損失293萬元（占3%）。

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若以農產損失估計，農委會表示，估計損失金額9257萬元，農作物被害面積2474公頃，損害程度20％，換算無收穫面積504公頃；受損作物主要為香蕉，被害面積582公頃、損害程度14％，損失金額約2735萬元，其次為西瓜損失金額約1857萬元、番石榴損失約1789萬元、二期水稻（初期）損失約1192萬元、食用玉米損失約465萬元。

農委會也公告花蓮縣鳳林鎮、玉里鎮西瓜，以及台東縣關山鎮的西瓜與洋香瓜天然災害現金救助，西瓜每公頃救助金額6萬2000元，洋香瓜每公頃救助金額8萬元，農民可至公告地區轄內鎮公所申報。

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