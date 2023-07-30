澎湖缺水夢魘再現 澎防部支援運水車設免費提水站

澎防部支援運水車，協助解決民間缺水危機。（記者劉禹慶攝）

2023/07/30 14:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首度侵台的杜蘇芮颱風，不僅重創澎湖，又未為澎湖解渴，還打壞澎湖第二海淡廠海水輸送管，停供萬噸海淡水，讓澎湖民生用水吃緊，提水站大排長龍，重現80年代澎湖缺水夢魘，立委楊曜緊急協調自來水公司重新調配水源，預計今日下午恢復正常供水，澎湖縣政府協調澎防部水車支援，並設置免費提水站。

依據自來水公司澎湖營運處所提供資料，馬公地區0每日供水量2.68萬噸，其中海淡水2.20萬噸，水庫出水量0.19萬噸，其他水源（深井水+深井鹽淡水）0.29萬噸，以海淡水為主力，但杜蘇芮颱風將澎湖第二海淡廠唯一海水抽取管打斷，導致萬噸海淡水停供，損失10分之4水源。

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由於民生用水吃緊，自來水公司採減壓供水，導致管線末端及高處住戶無水可用，部分地區已連續數日無水可用，雖然自來水公司派出水車送水，但仍是杯水車薪、緩不濟急，因此深夜又現排隊提水潮，重現80年代澎湖缺水夢魘，讓民眾質疑為何僅有一根抽水管，根據海淡廠員工表示，抽水管是潛盾工程安裝，造價數億元，還需要經過環評程序，耗時費錢。

經過楊曜與自來水公司協商，重啟停用的3000噸海淡機組、水庫水由2000噸增至8000噸，海淡一廠由10000噸提高至13500噸，彌補萬噸海淡水停供空間，但杜蘇芮颱風來襲，澎湖3座地面水庫進水量有限，成功水庫增7萬6200噸、興仁水庫4萬2000噸、東衛水庫6000噸，增加12萬4200噸，總蓄水量37萬5200噸。

自來水公司運水車，前往家戶送水服務。（記者劉禹慶攝）

澎湖海淡廠漏夜重組備用海淡機組，重啟提供3千噸海淡水。（圖由立委楊曜提供）

民眾漏夜排隊加水，擔心重現80年代缺水夢魘。（記者劉禹慶攝）

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