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    颱風遠離！雨停、日照、瓜裂了 台南農民損失慘重

    颱風帶來豪雨，接著又烈日當空，農民石森財的小玉西瓜，損失慘重。（記者吳俊鋒攝）

    颱風帶來豪雨，接著又烈日當空，農民石森財的小玉西瓜，損失慘重。（記者吳俊鋒攝）

    2023/07/30 14:50

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「杜蘇芮」颱風遠離，但過境期間為台南的歸仁沙崙帶來豪雨，當地進入採收的小玉西瓜嚴重泡水，後來天氣轉晴，太陽露臉，日曬之下，造成裂果，農民石森財這一期的心血幾乎泡湯，損失慘重。

    市政府針對杜蘇芮颱風造成損害的初步彙報，西瓜約有20.35公頃，僅佔3％，集中在歸仁、南區，但有農民認為受災面積不只如此，情況比預期嚴重，希望官員能再深入勘查。

    65歲的石森財，在仁德當地是知名的「西瓜大王」，這是受災的小玉，位於台糖的北沙崙農第21區，面積約9公頃，5月下旬開始栽種。

    石森財說，這批小玉從7月下旬起進入產季，杜蘇芮颱風來襲之前，擔心受災，他趕緊到瓜園巡視，熟度夠的就先行搶收，只採了不到3成。

    石森財提到，颱風帶來豪雨，過境後，烈日當空，溫差之大，讓瓜果外皮變得很脆弱，一碰就裂，有的甚至自己爆開，尚未收成的，等於幾乎泡湯。

    北沙崙農場21區現址是石森財首度向台糖承租，全部栽種小玉西瓜，但採收期遭遇颱風，「出師不利」，他的損失超過200萬元。

    黃姓農民指出，沒有裂開的西瓜，也因大雨泡水，所含的糖份會降低，俗稱的「退甜」，另外果肉還變得有一股味道，消費者無法接受，難以採收上市。

    颱風帶來豪雨，接著又烈日當空，農民石森財的小玉西瓜，損失慘重。（記者吳俊鋒攝）

    颱風帶來豪雨，接著又烈日當空，農民石森財的小玉西瓜，損失慘重。（記者吳俊鋒攝）

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