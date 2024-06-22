汐止遠雄廣場「鴻屋咖哩」8人疑食物中毒 1人住院中

新北市汐止區遠雄廣場「鴻屋咖哩」傳出疑似食物中毒事件，衛生局20日派員前往該店稽查。（新北市衛生局提供）

2024/06/22 15:47

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市汐止區遠雄廣場「鴻屋咖哩」傳出疑似食物中毒事件，有一家5口與另外一家3口在17日晚間前往用餐，陸續出現腹瀉及嘔吐等不適症狀並就醫，衛生局於19日、今（22）日接獲汐止國泰醫院通報，目前7人已返家休養，1人輕症住院中，新北市衛生局20日前往稽查，發現有地面不潔及食材未覆蓋等衛生缺失，抽驗豬排咖哩蛋包飯結果預計2週後出爐。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦指出，衛生局20日派員前往該店稽查，依據「食品良好衛生規範準則」查核，發現現場有地面不潔、食材未覆蓋等衛生缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善，可依違反「食品安全衛生管理法」第8條第1項規定開罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

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此外，楊舒秦指出，查核現場已無同批食餘檢體，現場抽驗民眾共同攝食餐點「豬排咖哩蛋包飯」檢驗衛生標準，檢驗結果預計2週後出爐，若檢驗結果與規定不符，衛生局將命令業者限期改善，若複抽仍不符規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者應加強作業環境衛生、工作人員個人衛生、原物料採購驗收、食品製作流程及物流配送等管理，並注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長，同時掌握「預防食品中毒五要原則」；衛生局每年針對轄內餐飲業者進行定期與不定期稽查及輔導計畫，若有不符規定處，將依法處辦。

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