北市發布今年首次熱浪通報 啟動道路灑水降溫

台北市環保局執行高溫道路灑水作業。（記者林承鴻攝）

2024/06/22 15:29

〔記者林承鴻／台北報導〕今天（22日）中央氣象署高溫資訊顯示台北市為橙色燈號，台北市發布今年首次熱浪通報，並通報10局處啟動因應措施，包含灑水降溫、戶外工作勞動檢查等。環保局提醒民眾應注意室外防曬與室內通風，避免受到熱傷害。

北市府因應高溫共通報10個局處啟動相關因應措施，包含環保局以回收水執行高溫道路灑水；公園處澆灌公園綠地植栽，以調節都市微氣候；勞動局執行戶外工作者的勞動檢查；社會局啟動獨居長者關懷服務；教育局進行預防熱傷害宣導，並通知各級學校調整戶外課教學地點。

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另外，衛生局及市場處加強衛教宣導，輔導食品業者及市集、攤販食品安全宣導；水利處及衛工處操作截流設施及污水處理系統，提升河川自淨及涵容能力；消防局則整備緊急救護，以因應各種緊急救援情況。

環保局指出，台北盆地中央因地形下凹，導致容易蓄熱、散熱不易，隨著全球升溫趨勢，高溫發生的頻率漸增，且持續的時間也愈來愈長。為因應城市熱島效應的高溫情形，北市府自2016年建立熱浪預警機制並納入地區災害防救計畫。

環保局提醒民眾，高溫時，應儘可能待在通風良好或有空調的室內；在無空調設備的室內則應打開門窗並使用電扇。不論在室內或室外，記得隨時補充水分，若身體感覺不適，如體溫升高、輕微的噁心、頭暈、頭痛、耳鳴、全身無力等徵狀，可能是熱傷害的徵兆，應立即休息、補水，如症狀持續則應尋求醫療協助。

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