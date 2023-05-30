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    台南產區咖啡特展 結合AIoT體驗烘豆

    「台南產區咖啡特展」今天起為期3個月，在台南市立圖書館永康新總館B1展出。（記者劉婉君攝）

    「台南產區咖啡特展」今天起為期3個月，在台南市立圖書館永康新總館B1展出。（記者劉婉君攝）

    2023/05/30 16:31

    〔記者劉婉君／台南報導〕「台南產區咖啡特展」今（30）日在台南市立圖書館永康新總館B1開幕，除展示各種生豆及不同烘焙程度的咖啡豆之外，也可藉由數位烘豆師AIoT技術，體驗客制化烘豆過程。

    台南市咖啡種植面積近60公頃，以東山區栽培面積居冠，行政院農委會農糧署、台南市農業局、東山區公所及咖啡業者攜手，舉辦「台南產區咖啡特展」，東山、楠西及南化區咖啡農共同參展，展期至8月31日。

    參觀者可參觀各種咖啡豆，並透過影音認識台南咖啡的故事，也可透過現場由億久科技提供的AIoT技術平台，在挑選自己喜愛的咖啡生豆後，體驗烘豆。該平台將各種台南咖啡的數據及烘豆師職人製程轉化為AI大數據，體驗的民眾只要依口味偏好選擇生豆及烘豆師，約15分鐘左右，就能百分之百成功完成烘豆。

    台南市長黃偉哲今天為特展剪綵，多位咖啡業者在開幕會場沖煮咖啡與賓客分享，香氣四溢。黃偉哲當場體驗烘豆過程，他說，台南種植咖啡的歷史久遠，特別是東山咖啡獲得美國咖啡品質協會高分認證，在國際間已享盛名，但在國內知名度還有待拓展，此次特展結合產地跟消費地，強強聯手，希望讓更多人知道台南咖啡的好。

    台南市長黃偉哲體驗藉由數位烘豆師AIoT技術客制化烘豆過程。（記者劉婉君攝）

    台南市長黃偉哲體驗藉由數位烘豆師AIoT技術客制化烘豆過程。（記者劉婉君攝）

    「台南產區咖啡特展」在台南市立圖書館永康新總館B1開幕，咖啡業者現場沖煮咖啡與賓客分享，香氣四溢。（記者劉婉君攝）

    「台南產區咖啡特展」在台南市立圖書館永康新總館B1開幕，咖啡業者現場沖煮咖啡與賓客分享，香氣四溢。（記者劉婉君攝）

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