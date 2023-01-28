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    南投燈會湧近300萬人次！矩陣煙火吸睛、卡娜赫拉無人機「慶典祭」

    南投燈會卡娜赫拉無人機表演，排出日月潭萬人泳渡等南投知名慶典活動。（南投縣政府提供）

    南投燈會卡娜赫拉無人機表演，排出日月潭萬人泳渡等南投知名慶典活動。（南投縣政府提供）

    2023/01/28 14:03

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投燈會春節在南投會展中心展出，今年首度引進矩陣煙火，創造多角度的花火饗宴，加上「卡娜赫拉與小動物」無人機表演變換物產祭、慶典祭等多種主題，更吸引大小朋友朝聖，南投縣政府表示，自1月14日燈會點燈至昨（27日），燈會已吸引297萬人次，今（28日）是春節特別表演壓軸場，2月5日元宵節則是燈會閉幕場，民眾可要把握機會。

    縣府指出，今年取得可愛插畫「卡娜赫拉與小動物」授權，安排多場無人機表演，繼日前連續展出卡娜赫拉無人機「南投物產祭」後，近日則重新編排演出「南投慶典祭」，在空中以無人機排成多個南投知名活動，如日月潭萬人泳渡、星空季、溫泉季、花卉嘉年華、螢火蟲季等，盼讓重新入場欣賞的民眾，也能有不一樣的感受。

    今年首度引進的矩陣煙火，是透過吊車升起大型矩形網架，在各個節點裝設煙火，再配合音樂展演，有別於傳統煙火，更能提供多角度的花火效果，讓人耳目一新。

    除了花火、無人機外，也有表演團體演出「火舞」，在夜晚利用耀眼火光，搭配雜耍技巧，展現「火舞」的力與美，讓人看了目眩神迷。

    南投燈會28日為春節特演壓軸場，元宵節則是燈會閉幕場，屆時也有煙火與卡娜赫拉無人機表演，民眾可把握春節尾聲或元宵節，一起到南投燈會賞燈「逗鬧熱」。

    南投燈會春節特演節目，邀請表演團體展現目眩神迷的火舞演出。（南投縣政府提供）

    南投燈會春節特演節目，邀請表演團體展現目眩神迷的火舞演出。（南投縣政府提供）

    南投燈會今年首度引進矩陣煙火，創造多角度的花火饗宴。（南投縣政府提供）

    南投燈會今年首度引進矩陣煙火，創造多角度的花火饗宴。（南投縣政府提供）

    南投燈會自點燈以來，已吸引近300萬人次觀賞朝聖。（南投縣政府提供）

    南投燈會自點燈以來，已吸引近300萬人次觀賞朝聖。（南投縣政府提供）

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