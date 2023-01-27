與女友行房時意外摸出「硬塊感」 就醫發現竟是乳癌二期

乳癌為女性第一好發癌症，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，且更有年輕化的趨勢。一名男網友在網路發文表示，在與女友發生性關係時，摸胸部時發現之前沒摸到過的「硬塊感」，就醫後才發現竟是乳癌二期。圖為情境照，圖中人物與本文無關。

2023/01/27 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕乳癌為女性第一好發癌症，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，且更有年輕化的趨勢。一名男網友在網路發文表示，在與女友發生性關係時，摸胸部時發現之前沒摸到過的「硬塊感」，就醫後才發現竟是乳癌二期。此男網友也呼籲各大眾，記得定期檢查身體是否有異狀，若有請儘速就醫，並祝福大家平安健康。

一名男網友在Dcard上發文表示，與女友發生性關係時都習慣摸乳房，但是在某次摸乳房的過程中，發現之前沒摸到過的「硬塊感」，詢問女友也說不會痛，但是原PO覺得很奇怪，於是立刻安排去看診，沒想到經過醫生的檢查診斷是乳癌二期。

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原PO表示「得知罹患癌症後女友心情其實蠻低落的，目前也陪伴女友進行後續的癌症治療」於是上網發文呼籲各位女孩、女孩的伴侶記得定時檢查身體有沒有什麼異狀，如果有請盡快求醫，祝大家身體健康。

文章發出後引起網友熱議，許多網友紛紛表示，「你是妳女友的貴人」、「你好棒！馬上轉發給男友請他多多留意，祝您的女伴早日康復」、「能切除就全切，不要吝嗇，乳癌好好治療存活率是很高的」、「看完這篇嚇得我趕緊摸摸自己的奶」、「真心建議所有女生都應該養成定時檢查的好習慣，尤其有家族史的、纖維囊腫的，定期回醫院追蹤」、「我一年追蹤一次，真的建議女生每年都可以去做個乳房超音波」、「哇那我必須找會認真摸我奶奶的男友」。

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