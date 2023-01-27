為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    與女友行房時意外摸出「硬塊感」 就醫發現竟是乳癌二期

    乳癌為女性第一好發癌症，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，且更有年輕化的趨勢。一名男網友在網路發文表示，在與女友發生性關係時，摸胸部時發現之前沒摸到過的「硬塊感」，就醫後才發現竟是乳癌二期。圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    乳癌為女性第一好發癌症，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，且更有年輕化的趨勢。一名男網友在網路發文表示，在與女友發生性關係時，摸胸部時發現之前沒摸到過的「硬塊感」，就醫後才發現竟是乳癌二期。圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    2023/01/27 22:41

    〔即時新聞／綜合報導〕乳癌為女性第一好發癌症，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，且更有年輕化的趨勢。一名男網友在網路發文表示，在與女友發生性關係時，摸胸部時發現之前沒摸到過的「硬塊感」，就醫後才發現竟是乳癌二期。此男網友也呼籲各大眾，記得定期檢查身體是否有異狀，若有請儘速就醫，並祝福大家平安健康。

    一名男網友在Dcard上發文表示，與女友發生性關係時都習慣摸乳房，但是在某次摸乳房的過程中，發現之前沒摸到過的「硬塊感」，詢問女友也說不會痛，但是原PO覺得很奇怪，於是立刻安排去看診，沒想到經過醫生的檢查診斷是乳癌二期。

    原PO表示「得知罹患癌症後女友心情其實蠻低落的，目前也陪伴女友進行後續的癌症治療」於是上網發文呼籲各位女孩、女孩的伴侶記得定時檢查身體有沒有什麼異狀，如果有請盡快求醫，祝大家身體健康。

    文章發出後引起網友熱議，許多網友紛紛表示，「你是妳女友的貴人」、「你好棒！馬上轉發給男友請他多多留意，祝您的女伴早日康復」、「能切除就全切，不要吝嗇，乳癌好好治療存活率是很高的」、「看完這篇嚇得我趕緊摸摸自己的奶」、「真心建議所有女生都應該養成定時檢查的好習慣，尤其有家族史的、纖維囊腫的，定期回醫院追蹤」、「我一年追蹤一次，真的建議女生每年都可以去做個乳房超音波」、「哇那我必須找會認真摸我奶奶的男友」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》穿鋼圈內衣較易罹乳癌？ 醫：是錯誤觀念
    2022/11/04 16:23

    健康網》穿鋼圈內衣較易罹乳癌？ 醫：是錯誤觀念
    健康網》胸部大小與乳癌有關？ 醫揭「小奶」有這優勢
    2022/03/21 14:51

    健康網》胸部大小與乳癌有關？ 醫揭「小奶」有這優勢

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    穿鋼圈胸罩易得乳癌？ 醫師解析「胸罩迷思」
    2021/01/20 17:10

    穿鋼圈胸罩易得乳癌？ 醫師解析「胸罩迷思」
    母奶量驟減還有硬塊 花蓮25歲新手媽罹乳癌
    2020/11/02 10:24

    母奶量驟減還有硬塊 花蓮25歲新手媽罹乳癌
    醫病》腋下突然冒乳汁 就醫驚覺自己有「4個乳房」
    2018/12/25 19:53

    醫病》腋下突然冒乳汁 就醫驚覺自己有「4個乳房」
    生活今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播