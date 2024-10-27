提升運動場域 尖石森林足球場、竹北空中網球場明年亮相

新竹縣尖石鄉五人制天然草皮足球場興建計畫獲中央補助1350萬元。（新竹縣政府提供）

2024/10/27 11:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕好消息！新竹縣尖石鄉綜合運動場的5人制天然草皮足球場興建計畫、竹北國民運動中心頂樓建置網球場工程兩案，共獲教育部體育署2370萬元補助，分別將增加2面5人制足球場及3面網球場，預計明年9月及10月亮相，期完善運動場域，帶動運動風氣。

縣長楊文科表示，為全面提升新竹縣的運動量能，縣府積極爭取經費建設，今年繼北埔鄉與湖口鄉規劃興建樂活運動館，分別獲體育署同意補助1億元及2400萬元，既有運動設施或場館的設施機能提升，可在有限的都市土地及建設經費條件下，將縣內運動資源最大化，提升縣民生活品質，教育局再成功爭取兩案補助。

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其中，尖石鄉足球場一案獲補助1350萬元，地點位在風景秀麗的尖石鄉綜合運動場，總面積為19707㎡，將規劃新設五人制天然草皮足球場2面（含排水及噴灌系統）、拆卸式攔球軟網、阻球網、夜間照明設備、足球門及活動式觀眾席等工作項目，預計2025年5月開工、10月完工，期藉由提升偏鄉運動資源，拓展鄉民運動及祭典場地，栽培多元體育選手，縮短城鄉差距。

竹北國民運動中心已有羽球場、桌球場、籃球場、體適能室、韻律教室等設施，這次頂樓建置網球場工程獲補助1020萬元，將新設網球場3面、照明設施等工程項目，預計2025年6月開工、9月完工。

教育局表示，感謝立委林思銘和徐欣瑩協力支持提升新竹縣運動環境，共同推動公共體育設施整建，促進民眾健康生活。

竹北國民運動中心頂樓即將興建空中網球場，此為模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

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