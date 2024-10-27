潮間帶願景工作坊提方案 讓澎湖海洋生態回到20年前

潮間帶願景工作坊，透過公民討論希望恢復澎湖潮間帶生態。（海洋公民基金會提供）

2024/10/27 11:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由汝賀文化工作室及海洋公民基金會主辦的「澎湖漁業文化-潮間帶願景工作坊」，在重光社區活動中心展開，使用公民審議方式，延續去年「澎湖吃什麼？澎湖飲食文化論壇」，進一步探討漁業枯竭的課題，在樂觀與悲觀2套劇本之間，提出行動方案帶回日常生活實踐，化解經濟發展與環境保育衝突的刻板印象。

今年活動設計長達2個多月，先邀請台灣東北角馬岡漁村的林奎妙座談交流，在西嶼和湖西舉辦潮間帶走讀，由朱雲瑋和楊明哲分別帶領，並與利害關係人做深度訪談，包括地方創生團隊、政府部門、第一線採集者、觀光旅遊業等。前期資料彙整為厚達23頁的議題手冊，由具代表性的公民參與，提出行動方案。

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調查潮間帶走讀的參與者，過半數認為，物種和數量有劣化現象。潮間帶棲地劣化的主因，有6成認為是工程建設開發；物種減少的主因，有44%認為是過度濫捕，有近4成是工程、濫捕、暖化、觀光等複合影響；想要恢復過去榮景，75%要靠民眾、19%靠政府、7%靠教育。

另外討論的子題是，要不要採用「登島費」或生態保育費，讓觀光客負起「使用者付費」的責任；為了鼓勵低衝擊或生態旅遊，經過綠色認證的行程，其登島費可享高折扣優惠，或有生態護照、永續幣、季節差別費率等工具，用正面誘因來引導觀光客和民眾改變行為，減少製造一次性垃圾等環境衝擊。基金的徵收和運用應該透明公開，以保育潮間帶生態，和在地人員培訓，或用在下一代。

登島費也成為討論重點，以公開透明徵收方式達到永續資源目標。（海洋公民基金會提供）

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