為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    潮間帶願景工作坊提方案 讓澎湖海洋生態回到20年前

    潮間帶願景工作坊，透過公民討論希望恢復澎湖潮間帶生態。（海洋公民基金會提供）

    潮間帶願景工作坊，透過公民討論希望恢復澎湖潮間帶生態。（海洋公民基金會提供）

    2024/10/27 11:58

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由汝賀文化工作室及海洋公民基金會主辦的「澎湖漁業文化-潮間帶願景工作坊」，在重光社區活動中心展開，使用公民審議方式，延續去年「澎湖吃什麼？澎湖飲食文化論壇」，進一步探討漁業枯竭的課題，在樂觀與悲觀2套劇本之間，提出行動方案帶回日常生活實踐，化解經濟發展與環境保育衝突的刻板印象。

    今年活動設計長達2個多月，先邀請台灣東北角馬岡漁村的林奎妙座談交流，在西嶼和湖西舉辦潮間帶走讀，由朱雲瑋和楊明哲分別帶領，並與利害關係人做深度訪談，包括地方創生團隊、政府部門、第一線採集者、觀光旅遊業等。前期資料彙整為厚達23頁的議題手冊，由具代表性的公民參與，提出行動方案。

    調查潮間帶走讀的參與者，過半數認為，物種和數量有劣化現象。潮間帶棲地劣化的主因，有6成認為是工程建設開發；物種減少的主因，有44%認為是過度濫捕，有近4成是工程、濫捕、暖化、觀光等複合影響；想要恢復過去榮景，75%要靠民眾、19%靠政府、7%靠教育。

    另外討論的子題是，要不要採用「登島費」或生態保育費，讓觀光客負起「使用者付費」的責任；為了鼓勵低衝擊或生態旅遊，經過綠色認證的行程，其登島費可享高折扣優惠，或有生態護照、永續幣、季節差別費率等工具，用正面誘因來引導觀光客和民眾改變行為，減少製造一次性垃圾等環境衝擊。基金的徵收和運用應該透明公開，以保育潮間帶生態，和在地人員培訓，或用在下一代。

    登島費也成為討論重點，以公開透明徵收方式達到永續資源目標。（海洋公民基金會提供）

    登島費也成為討論重點，以公開透明徵收方式達到永續資源目標。（海洋公民基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播