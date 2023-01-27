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    半甲台男旅日泡湯被攆走 矢板明夫點原因：黑道「認證符號」

    日前傳出有台人旅日，卻因刺青被澡堂趕出去的事件，對此，日本資深媒體人矢板明夫做出解釋。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

    日前傳出有台人旅日，卻因刺青被澡堂趕出去的事件，對此，日本資深媒體人矢板明夫做出解釋。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

    2023/01/27 19:22

    〔即時新聞／綜合報導〕近來傳出有台灣人到日本旅遊，卻因為身上的刺青被趕出澡堂的事件。對此，長居台灣的資深日本媒體人矢板明夫解釋，在日本人的觀念中，往往會把「刺青」與「犯罪」作連結，業者害怕收了刺青客會嚇跑其他客人。

    日前一名網友在臉書社團「匿名2公社」貼文表示，朋友過年去日本旅遊，在飯店澡堂洗澡時，業者竟然突然衝進來對著朋友大吼，原來是因為朋友身上的半甲刺青，「我朋友聽不懂日文，對方也聽不懂台語，旁邊也完全沒有中文告示，外面店員也沒用中文說有刺青不能進來澡堂，而且就只是順手拿起澡堂裡的板凳嚇唬一下，請他安靜別吵到其他客人，老闆竟然就莫名其妙報警趕人」。

    文章貼出後，引發許多討論，矢板明夫也在臉書貼文表示，日本在江戶時代以武士為尊，而武士道精神受到儒家思想的影響很深，對「自傷身體」持批判態度，而當時正是人口往大城市集中、犯罪率上升的時代，江戶幕府為了打壓犯罪，把刺青當作一種刑罰。

    矢板明夫說，明治維新以後，刺青刑被廢止，但與此同時刺青也被法律禁止，如果被發現身上有刺青，刺青的人和刺青師都會受到處罰，這條法律一直沿用到1948年，「所以，在日本人的意識中，往往把『刺青』和『犯罪』結合在了一起」。

    而在二戰後，刺青在日本合法了，但一般人還是不太願意刺青，與此同時刺青變成了黑道的「認證符號」。矢板明夫也引述社會學家分析，點出黑社會喜歡刺青的三個理由：第一、向所屬幫派表示自己作為黑道的決心；第二、為了恐嚇別人；第三、入獄時可以少挨欺負，因為身上有刺青的人，大部分背後都有幫派。

    矢板明夫總結，基於以上原因，日本的溫泉、游泳池一般都會拒絕身上有刺青的人進入，因為怕這些人一進來，其他客人會被嚇跑；此外，一般情況下，在日本身上有刺青的人，是不能參加壽險的，因為黑道經常打打殺殺，非正常死亡的可能性比常人高。

    矢板明夫也提到，近年隨著大量外國觀光客到來，日本政府也多次呼籲店家取消「刺青者不能入浴」這種有歧視性的規定，有些溫泉旅館已經放寬規定，還有的業者推出了可以遮掩刺青的貼紙，只要貼上以後就可以泡湯了。

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