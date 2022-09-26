護航高端寧報銷疫苗？ 王必勝駁：送疫苗不是想像中簡單

指揮中心指揮官王必勝今（26日）說明，送疫苗不是想像中的那麼簡單！（圖由指揮中心提供）

2022/09/26 15:55

〔記者邱芷柔／台北報導〕政府自購疫苗至今年9月已有350萬劑、約6.5％疫苗因屆效報銷，遭質疑是浪費了公帑約12億元，其中國產高端疫苗占了5億元。前國健署署長邱淑媞透露，是因為高端捐不出去，所以連帶其他國際認證過的疫苗也跟著陪葬掉。對此中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（26日）反駁，送疫苗不是想像中的那麼簡單！

王必勝說明，送疫苗給友邦或其他國家時，要考慮、處理的面相比想像多很多，我國就曾送過索馬利蘭10幾萬劑的高端疫苗。送疫苗必須經過原廠同意，因涉及原廠聲譽、及合約授權等，此外接受國本身也要通過受贈疫苗的緊急使用授權，最後還要看接受國是否有需求，

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像是去年5月國內疫苗短缺，後來陸陸續續隨著疫情發展、疫苗多了，不一定會有需求。

王必勝說，送給疫苗時必須確保送出去的疫苗是安全、可用的疫苗，從運送、冷鏈、儲存等方面都需要對方的配合。他強調，基於種種原因，要送疫苗並不是想像中那麼簡單，不是廠牌的問題。

而對於醫師林氏璧在臉書表示，高端疫苗取得國際認證的路看起來不是很順遂，究竟目前高端取得國際認證的進度為何？王必勝表示，WHO團結試驗結果目前還未出爐，相信仍在做數據上的研析與研判，指揮中心也會持續關注進度。

指揮中心發言人莊人祥今天也公布最新COVID-19疫苗接種情形，6個月到4歲幼兒第一劑的接種率是38.2％，第二劑是7.5%。次世代疫苗昨天共有13個縣市進行接種，總共接種1萬1361人次，週六和週日兩天總共接種了4萬4235人次。

我國COVID-19疫苗第一劑人口涵蓋率是93.6%、第二劑 87.5%、第三劑接種率73%，第四劑接種率10.5%，其中65 歲以上第四劑接種率36.7%。

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