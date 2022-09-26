350萬劑疫苗屆效報銷 王必勝：非台灣獨有情形

指揮中心指揮官王必勝今（26日）重申採購疫苗原則是「合格、合用、足夠」，為了提供國人足夠的疫苗、超前部署，一定會有疫苗屆效問題，全球各國都有這樣的狀況。（圖由指揮中心提供）

2022/09/26 15:35

〔記者邱芷柔／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）延燒3年，根據中央流行疫情指揮中心統計，至今年9月政府自購5351萬劑各品牌疫苗中，已有350萬劑、約6.5％疫苗因過期報銷。遭質疑是浪費了公帑約12億元。指揮中心指揮官王必勝今（26日）重申採購疫苗原則是「合格、合用、足夠」，為了提供國人足夠的疫苗、超前部署，一定會有疫苗屆效問題，全球各國都有這樣的狀況。

面對外界質疑疫苗報銷問題，王必勝回應，全球屆效報銷疫苗比例約是10%，舉國外為例，至今年7月美國約有9千萬劑疫苗屆效、韓國至今年8月約有500多萬劑屆效，每個國家都有這樣的問題。

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王必勝重申，指揮中心購買疫苗的原則，就是購買合格的疫苗、合用的疫苗及足夠的疫苗，讓所有想打的人都能夠打，因此這時候不會去考慮買便宜的疫苗、或是等打完再去買。

王必勝說明，近一步分析疫苗屆效原因，第一，是提供民眾施打疫苗種類很多，為提供民眾選擇，想打的人都能打到，因此購買的量就會比較多；其次，隨著疫情演進，不同的劑次可有不同疫苗廠牌選擇，且不同年齡有不同的劑型、劑量；第三，疫情較為緩和時疫苗施打意願就會降低，但疫情其實很難推測，因此仍要準備足量的疫苗。最後像是新疫苗的開發，以次世代疫苗來說，開發期程並沒辦法完全掌握，為了超前部署，種種原因都會造屆效。

王必勝強調，絕對不是要浪費公帑，只是要提供足量的疫苗給大家施打，但是沒辦法計算到非常精準，世界各國都會有這樣的問題，至於12億元的推算不曉得從何而來因此無法評論。

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