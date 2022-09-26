本土+28513較上週一略增 死亡+56、境外移入+272

2022/09/26 14:11

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增28,513例，較上週一略增；死亡新增56例。另外，境外移入新增272例。

新增28,513例本土病例，為13,318例男性、15,185例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（5,651例），台中市（3,656例），台北市（3,248例），桃園市（3,153例），高雄市（2,507例），台南市（1,759例），彰化縣（1,555例），新竹縣（914例），屏東縣（772例），苗栗縣（681例），新竹市（661例），南投縣（652例），雲林縣（638例），宜蘭縣（596例），基隆市（485例），嘉義縣（463例），花蓮縣（400例），嘉義市（301例），台東縣（225例），金門縣（107例），澎湖縣（77例），連江縣（12例）。

請繼續往下閱讀...

新增56例本土病例死亡個案，為33例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年8月6日至9月23日，死亡日期介於9月16日至9月23日。

新增272例境外移入個案中，為155例男性、117例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼及越南（各7例），韓國（4例），英國及土耳其（各2例），法國、中國、菲律賓、香港、德國、柬埔寨、美國、西班牙、愛爾蘭及日本（各1例），另240例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,278,794例確診，分別為34,032例境外移入、6,244,708例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中10,884例死亡，包含10,868例本土及16例境外移入。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

指揮中心今日公布，本土武漢肺炎新增28,513例，較上週一略增。（圖由指揮中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法