BA.5占本土已達80.5％ 首見經定序BA.5兒童腦炎

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在BA.5這波疫情中，累計4例兒童腦炎都未打疫苗，提醒家長盡快帶孩子打疫苗。（指揮中心提供）

2022/09/26 15:02

〔記者林惠琴／台北報導〕本土Omicron BA.5最近一週新增檢出128例BA.5，目前BA.5占本土個案已達80.5%，其餘則是檢出BA.2，並出現首例經定序的BA.5兒童腦炎個案，為2歲男童，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在BA.5這波疫情中，累計4例兒童腦炎都未打疫苗，提醒家長盡快帶孩子打疫苗。

羅一鈞說明，新增128例BA.5本土個案，占定序159例的80.5%，為53名男性、75名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部70例、中部32例、南部20例、東部6例，確診日介於今年8月28日至9月16日。

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羅一鈞提到，目前BA.5是全國主流病毒株，在定序檢體中，剩下約2成都是BA.2，沒有驗到其他病毒，預期BA.5趨勢會攀升，BA.2會越來越少。本土累計檢出558例BA.5、4例BA.4，尚無BA.2.75本土確定病例。

羅一鈞也公布，首例經定序的BA.5兒童腦炎個案，為8月31日公布的2歲男童，8月27日發燒、腹瀉，隔天高燒40.6度、持續性全身抽搐，到急診經過檢查顯示有腦水腫，懷疑腦炎收治住院，在加護病房給予瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥、免疫球蛋白治療，後續於9月14日已康復出院，出院前取檢體定序，本週確認結果。

羅一鈞指出，BA.5疫情從八月中旬開始，至今累計有4例兒童腦炎，其中2例死亡，包含2歲與9歲女童，其餘1歲與2歲男童則康復，均未打疫苗，呼籲家長仍要盡快帶小朋友接種疫苗，以降低染疫併發症風險。

至於境外移入新增檢出3例BA.4、112例BA.5、11例BA.2.75，於今年8月26日至9月16日入境。

其中，檢出BA.4個案分別自越南、美國及澳大利亞（各1例）；BA.5個案分別自越南（33例），美國（11例），泰國（9例），印尼（7例），馬來西亞（6例），韓國及柬埔寨（各4例），緬甸、德國、加拿大、新加坡、菲律賓、義大利及日本（各3例），香港、英國、法國、荷蘭及奧地利（各2例），瑞士、西班牙、葡萄牙、澳大利亞、土耳其、匈牙利及瑞典（各1例）；BA.2.75個案分別自印度（4例），泰國（2例），新加坡（2例），緬甸、印尼及加拿大（各1例）移入。

截至目前國內境外移入累計檢出BA.5為915例、BA.4為91例、BA.2.75為27例。

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