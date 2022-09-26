染疫中重症+122例 7個月大女嬰確診4天死亡

本土武漢肺炎今日新增中重症122例，包含67例中症、55例重症，其中，新增1例兒童重症，為罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）。（圖由指揮中心提供）

2022/09/26 15:05

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症122例，包含67例中症、55例重症，其中，新增1例兒童重症，為罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），並且又有1例兒童死亡，為7個月大女嬰，確診到死亡僅4天。

針對死亡個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名女嬰本身有慢性神經系統與代謝性疾病，長期臥床，9月18日發燒1天加上呼吸喘到急診，快篩與PCR檢測都是陽性，收住加護病房，並因呼吸窘迫而插管使用呼吸器，給予瑞德西韋、抗生素治療肺炎，但過程中出現上消化道出血及敗血性休克等併發症，21日過世；死因為新冠肺炎合併急性呼吸窘迫症候群，以及敗血性休克。

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至於兒童重症，羅一鈞說明，為5歲男童，曾打一劑疫苗，無慢性病史，8月15日確診COVID-19，9月12日出現發燒、紅眼、左頸淋巴結腫與全身痠痛，18日到醫院門診，醫師懷疑MIS-C，19日安排住院，心臟超音波檢查顯示左側冠狀動脈輕微擴大，使用免疫球蛋白等藥物治療後，病況好轉，已於23日出院。

根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累計229例，包含147例MIS-C、31例腦炎、25例肺炎、11例哮吼、敗血症與共病各3例、1例心肌炎、8例到院前死亡；其中34例死亡，包含12例腦炎、8例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，8例到院前死亡。

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