今年本土染疫死亡破萬人 王必勝：疫情向下趨勢是觀察重點

指揮中心指揮官王必勝表示，目前本土武漢肺炎疫情進入高原期，現在要觀察向下趨勢是否形成。（圖由指揮中心提供）

2022/09/26 15:39

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情進入高原期，現在要觀察向下趨勢是否形成。今年本土病例累計達到623萬餘例，中重症2萬7313例，其中死亡達到1萬0030例，突破萬人。

王必勝指出，本土疫情經過連續5週上升後，最近一週出現下降3%，但幅度比較少，推測處於高原期，接下來就是要觀察向下趨勢是否形成。

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另外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新公布，Omicron BA.5流行程度略有下降，但另外3株Omicron亞型變異株BF.7、BA.2.75和BA.4.6正在擴散，現已占全美近1/5病例。

其中，BF.7是BA.5的分支，占整體病例2.3%，數字略高於上週的1.7%，美國CDC發言人也表示，與BA.5相比，BF.7的刺突蛋白有額外基因變化，可能降低單株抗體「Evusheld」的功效，但沒有跡象表明這個變種會影響疫苗的效果。

王必勝強調，目前相關變異株占比都是1成以下，還要再觀察是否具有威脅性的變異株出來。

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