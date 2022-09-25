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    暨大獲准設護理系下學年招生 為弱勢和原民生保留名額

    國立暨南國際大學已獲教育部同意，下學年度新設護理學系學士班一班。（國立暨南大學提供）

    國立暨南國際大學已獲教育部同意，下學年度新設護理學系學士班一班。（國立暨南大學提供）

    2022/09/25 18:11

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立暨南國際大學要設護理學系了！教育部已核准112學年度招生，校長武東星表示，下學年新設護理學系學士班1班，招收45名學生，招生除申請人學管道外，也會在特殊選才管道保留名額給南投縣原住民和弱勢生，希望在地培護理人才留在家鄉的醫療體系服務。

    國立暨南大學是在最近獲教育部同意新設護理學系學士班，但不另核給招生名額，而是由校方在既有學士班招生名額內調整，學校可參酌系所錄取率、報到率、註冊率、師資質量等條件，建立招生名額調整機制。

    校長武東星指出，下學年新設護理學系學土班1班，招收45名學生，教育部要求新生招生總名額不增加，學校會在既有學系中調出名額，而首屆護理系的師資堅強，副教授級以上的專業教授就有7位。護理系學生的實習和訓練，會由與校方有合作關係的埔里基督教醫院協助。

    武東星也說，給南投縣的弱勢生和原住民學生上國立大學機會，是暨大願景計畫中的一項，因此新設的護理學系學士班招生，也將在特殊選才管道保留名額給縣內中低收入戶和原住民學生，希望將來特殊選才管道錄取的護理系學生畢業後，也能留在縣內或回到部落的醫療體系服務。

    國立暨南大學今年5、6月，因私立南開科技大學董事會有意以捐贈方式，讓南開科大成為暨大的南開技職學院，而成為關注焦點，後來因南開科大很多教職員反對而停止合作計畫，而暨大獲教育部同意新設護理系學士班，被視為是該校往技職教育邁進的第一步，惟校長武東星表示，早在與南開科大董事會接觸前，該校就向教育部申請新設護理學系，這是考量地方的需求而設置的學系。

    國立暨大校長武東星（右）表示，學校有願景計畫，新設護理學系招生新生，會在特殊選才管道保名名額給弱勢和原住民學生。（國立暨南大學提供）

    國立暨大校長武東星（右）表示，學校有願景計畫，新設護理學系招生新生，會在特殊選才管道保名名額給弱勢和原住民學生。（國立暨南大學提供）

    護理人員在醫療、防疫工作奉獻極大心力，暨大考量南投縣需要護理人才，因此新設護理學系。（記者陳鳳麗攝）

    護理人員在醫療、防疫工作奉獻極大心力，暨大考量南投縣需要護理人才，因此新設護理學系。（記者陳鳳麗攝）

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