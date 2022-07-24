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    神！2人住「2房2廳」2個月電費僅110元 他揭省電秘訣

    有網友貼出電費帳單，表示兩人住台北2房2廳一期帳單僅110元，省錢祕訣曝光後，讓許多網友直呼「真的差很多」。

    有網友貼出電費帳單，表示兩人住台北2房2廳一期帳單僅110元，省錢祕訣曝光後，讓許多網友直呼「真的差很多」。

    2022/07/24 19:02

    〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日不少人都會選擇開冷氣消暑，但往往收到電費帳單又讓人不想面對。有網友貼出電費帳單，表示兩人住台北2房2廳一期帳單僅110元，省錢祕訣曝光後，讓許多網友直呼「真的差很多」。

    這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享台電帳單，照片中可見該期繳款金額竟僅110元，姊弟倆人住在台北2房2廳1衛的房子，原PO也透露，在作息上，他們與一般人相同，每天都會回家睡覺，除了電腦，家中其他應有的電器也都有使用。

    驚人電費帳單曝光後，也吸引不少網友熱議「確定有人住嗎」、「好厲害！怎麼做到的」、「很讚！發自內心佩服」、「你家裡有裝電燈嗎」；也有人逗趣回應，「姊弟是仙人掌嗎」、「該不會都用蠟燭，沒在用什麼電吧」。

    冷氣幾乎不開 電器不用就拔插頭

    而原PO也在底下留言透露省錢關鍵點「居住地處略為通風」、「平常度日沒什麼在開冷氣，沒有特別怎樣」，而在其他電器上，平時未使用時「都會拔插頭」。

    據了解，台電建議，民眾可以2、3週清洗一次冷氣濾網，除了能確保不會累積太多灰塵，影響冷房效果或是使循環的空氣品質變糟，同時每年更能省下不少電費。

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