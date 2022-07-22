謠言終結站》抬高雙腳能搶救心跳呼吸驟停？ 查核：誤導說法！

近日網上流傳「抬高雙腳，快速有效搶救心跳呼吸驟停」的訊息，對此，事實查核平台「MyGoPen」查證後指出，網傳說法是誤導。（圖擷取自《MyGoPen》查核平台）

2022/07/22 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕網傳「抬高雙腳，快速有效搶救心跳呼吸驟停」的圖片及訊息，內容聲稱民眾若遇到有人呼吸或心跳停止，可以抬高雙腿，不需要其他的操作，大約1分鐘後病人就會甦醒，沒有任何風險，且已有醫師發表過論文，救活194人。對此，查核平台指出，此為錯誤訊息。

根據《MyGoPen》查核報告顯示，以「李治全、心跳呼吸骤停」等關鍵字搜索，找到一篇2018年11月發表於《中国科技期刊数据库 医药》的文章，作者為四川省南部縣個體醫師李治全，但此為非正式發表的論文，比較偏向個人經驗分享，網路上也找不到有關這名李治全醫師的相關資訊。

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MyGoPen詢問心臟內科醫師盧怡旭，他表示，網傳訊息稱只要抬高雙腿，不需要其他動作病人就會甦醒，這個說法毫無道理，而且一般來說，緊急救護10個案例中可能救回的只有1個，網傳內容卻稱用抬腿方式搶救194次，救活194人。

網傳文章內容誇大，裡面提到的論點並沒有研究支持，反倒是國外已有臨床試驗可以證實抬高雙腿對於救治病人沒有任何幫助；醫師提醒民眾遇到路人呼吸或心跳驟停，最好的辦法還是撥打119求救，確認有無脈搏並實施CPR急救，持續壓胸保持血液輸送，而非抬高雙腿。

綜合上述，網傳訊息為「錯誤」訊息。

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