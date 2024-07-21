新北6師獲師鐸獎 為學生跑感化院、剃光頭、訂蛋糕賀「連出席200天」

三重高中主任教官陳孝盈（右1）立志成為學生信任及穩定的力量。（新北教育局提供）

2024/07/21 12:43

〔記者董冠怡／新北報導〕教育部近日公布師鐸獎72人獲獎名單，新北6人分別為三重區集美國小校長高淑真、三重高中主任教官陳孝盈，土城區新北高工校長林清南、新莊區新泰國中數學老師劉繼文、瑞芳區瑞芳高工導師楊斯涵、三峽區安溪國中輔導主任吳俊叡，為了學生曾跑感化院、致力反毒、不計勞苦夜訪關心練習狀況、訂製蛋糕獎勵「連續出席200天」、努力讓特教生充分就業，以及陪剃光頭、登雪山。

高淑真曾認輔一名須定期到少觀所報到的學生，對方沉淪網咖不上課，便多次家訪，生病就自掏腰包帶他就醫，即使後因犯案過多被裁定到感化院，仍常去探望，並持續書信往返十年，讓學生很感動，返回社會後如今已懂得反思，也會體諒別人，她也始終相信，教育能夠改變一個人。

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陳孝盈轉任軍訓教官維護校園安全已12年，無畏多次面臨威脅攻擊，堅決杜絕毒品侵害學生，陪伴中輟生戒除毒品、脫離誘惑後再次返校，曾屢次獲頒反毒有功人員。他表示，「只要有機會改變你，無論人在哪裡，我都會想辦法找回來。」

林清南出身技職體系基層，從事技職教育近40年，曾為支援參加技藝競賽的學生，深夜前往關心且給予指導建議，學生最後不負眾望拿下金手獎並保送大學，出國競賽獲獎等重要時刻，也不忘向他報告，現已成為技術型高中專業群科老師，「技職學生像未經琢磨的鑽石，只要有老師貴人相助，都可以在世界舞台發光發熱！」

劉繼文擔任導師多年，信奉「要把學生當成朋友，站在他的角度想一想」理念，陪伴國中生走過青春期，面對上課調皮、課業不感興趣的學生，就找出對方的長處，當學生發揮所長並上台領獎，既感動又驕傲；當有學生受朋友影響中輟學業，等對方復學後，結合全班同學的力量，每天鼓勵及關愛，甚至訂製蛋糕獎勵「連續出席200天」。

他說，希望學生每天都能快快樂樂，但並不容易，每天又忙、又累、又辛苦，因此，這個獎真的是經歷重重關卡，不只是一個肯定，也是一路走來的歷程與紀錄。

特教科老師楊斯涵曾輔導過一名學生，生性害羞、不敢說話、不敢直視他人，目標卻是投入餐飲服務業，秉持著協助孩子提升實力、多元嘗試、突破自我、證明自己的想法，不斷創造自我表達的機會，讓學生習慣與人互動，最終順利進入實習現場，進而上台向全校同學分享心得，還獲選去年身心障優秀學生，「我的夢想就是讓更多特教生得以充分就業！」

吳俊叡從事輔導工作15年，印象深刻的是曾陪一名剛從少年觀護所出來的學生，一起剃光頭、攀登雪山，並告訴對方，「你讓雪山見證到你的堅毅，我也看到比主峰更美的風景」，害羞的學生則回贈卡片致謝，「給孩子的愛有多少，孩子的勇氣就有多少」。

安溪國中輔導主任吳俊叡相信給孩子的愛有多少，孩子的勇氣就有多少。（新北教育局提供）

集美國小校長高淑真（中）堅定信仰教育的力量。（新北教育局提供）

新泰國中數學老師劉繼文（右1）期許自己把學生當成朋友，站在對方的角度想一想，陪伴度過青春期。（新北教育局提供）

瑞芳高工特教科老師楊斯涵（右1）夢想讓更多特教生充分就業。（新北教育局提供）

新北高工林清南校長（左2）出身技職體系基層，從事技職教育近40年。（新北教育局提供）

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